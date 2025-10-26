Tạm giữ giám đốc cơ sở nghi sản xuất hàng tấn cà phê giả tại Gia Lai

Ngày 25.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự ông V.M.T (47 tuổi, ở đường Mạc Đăng Dung, P.Hội Phú, Gia Lai, Giám đốc Công ty N.P Gia Lai), để điều tra vụ nghi án sản xuất, buôn bán cà phê giả trên địa bàn.

Trước đó, ngày 24.10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Viện KSND tỉnh, Công an P.Hội Phú và Công an xã Gào khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và phương tiện của ông T.

Lực lượng công an khám xét cơ sở sản xuất cà phê của ông V.M.T ẢNH: TRỊ BÌNH

Các điểm khám xét gồm trụ sở công ty tại đường Mạc Đăng Dung (ở P.Hội Phú) và kho xưởng sản xuất ở đường Trường Sa (ở xã Gào). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ lượng lớn tang vật nghi liên quan đến hoạt động sản xuất cà phê bột giả.

Cụ thể, công an thu giữ hơn 300 kg cà phê thành phẩm mang nhãn hiệu T.K; gần 900 kg cà phê nhân; gần 4.000 kg cà phê bột đã rang, xay, trộn chờ đóng gói; hơn 4,5 tấn nguyên, phụ liệu dùng trong sản xuất cà phê (gồm hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành, chất tạo màu...).

Hoạt động sản xuất tại cơ sở do ông T. làm giám đốc ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngoài ra, công an còn tạm giữ nhiều loại máy móc công nghiệp như máy xay, máy trộn, máy rang, máy ép bao bì, máy in ngày sản xuất, hạn sử dụng, được cho là phục vụ việc chế biến và đóng gói cà phê bột giả.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục xác minh, giám định và làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán cà phê giả, để xử lý theo quy định của pháp luật.