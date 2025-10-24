Becamex khởi động hàng loạt dự án tại Gia Lai

Ngày 23.10, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn Becamex, Công ty CP Becamex Bình Định, Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư và khởi động hàng loạt dự án tại Gia Lai.



UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty CP Becamex Bình Định tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư và khởi động hàng loạt dự án tại Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tham dự lễ khởi động các dự án và hội thảo xúc tiến đầu tư tại Gia Lai có ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM, đại diện FTI, Tập đoàn Becamex cùng 150 đại diện doanh nghiệp tham dự.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, hạ tầng giao thông của tỉnh đang được chú trọng đầu tư để rút ngắn một nửa thời gian di chuyển từ Gia Lai đến các trung tâm kinh tế lớn. Cụ thể, địa phương đang mở rộng sân bay Phù Cát và đầu tư khu logistics, sửa chữa máy bay ngay trong sân bay, có thể đi từ Gia Lai đến TP.HCM và Hà Nội chỉ trong hơn một giờ bay.

Gia Lai hiện cũng có vùng nguyên liệu rộng lớn với các sản phẩm chiến lược như cà phê, gỗ mỗi ngành đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 1 tỉ USD/năm. Nguồn lao động dồi dào với hơn 3,5 triệu người, được đào tạo từ 3 trường đại học và nhiều cơ sở đào tạo nghề, đảm bảo có kỹ năng và kỷ luật…

Theo ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định, nhiều năm qua đơn vị đã xây dựng một khu phức hợp hiện đại, nơi sản xuất công nghiệp công nghệ cao song hành cùng các khu đô thị văn minh, tiện nghi và chuỗi dịch vụ thương mại đa dạng.

"Đây là mô hình phát triển bền vững, không chỉ tạo ra môi trường đầu tư lý tưởng cho doanh nghiệp, mà còn góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng và người dân địa phương", ông Lăng nói.

Becamex Bình Định cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp Thái Lan ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại sự kiện này, Tập đoàn Becamex, Công ty CP Becamex Bình Định tổ chức lễ động thổ các hạng mục trọng điểm thuộc Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.

Trong loạt dự án này đáng chú ý có dự án nhà xưởng xây sẵn (4,2 ha, vốn hơn 274 tỉ đồng); dự án nhà ở công nhân (hơn 230 tỉ đồng); dự án Trạm bơm cấp nước số 2 (hơn 142 tỉ đồng); công viên cây xanh và hồ sinh thái.

Becamex Bình Định cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp Thái Lan, khẳng định đồng hành lâu dài trong phát triển hạ tầng khu công nghiệp và thu hút đầu tư quốc tế.

Ông Chatchai Panichewa, Phó chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI, phụ trách lĩnh vực thương mại và đầu tư) nhận định Việt Nam đang là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở châu Á đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Becamex Bình Định trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ người dân miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Chatchai Panichewa cho rằng Thái Lan và Việt Nam có thế mạnh bổ trợ lẫn nhau về nông nghiệp, công nghiệp ô tô, điện tử và dịch vụ, công nghiệp và sản xuất. Sự kết hợp này mở ra cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia.



