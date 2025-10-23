8 dự án năng lượng tại Khánh Hòa phải khởi công trước 31.12

Ngày 23.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương quyết liệt hành động để thúc đẩy các dự án năng lượng tại Khánh Hòa theo quy hoạch quốc gia đã được phê duyệt.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu 8 chủ đầu tư gồm Công ty CP khai thác thủy điện Sông Giang, Liên danh Công ty Trường Thành và Daewoo Engineering & Construction, Công ty điện gió Hà Đô Thuận Nam, Công ty Palatial Global Inc, Tổng công ty Phát điện 2, Công ty năng lượng tái tạo Phương Đông, Liên danh Tập đoàn Tài Tâm và Công ty Phương Bắc khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tổ chức khởi công dự án chậm nhất ngày 31.12.2025.

8 dự án năng lượng tại Khánh Hòa được yêu cầu khởi công trước ngày 31.12 ẢNH: BÁ DUY

Để đảm bảo thời hạn đặt ra, Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa được giao vai trò đầu mối, chịu trách nhiệm theo dõi sát sao, giải quyết nhanh các thủ tục về hướng tuyến đường dây điện, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng. Đơn vị này cũng phải báo cáo định kỳ trước ngày 25 hàng tháng về tiến độ triển khai, những khó khăn và kiến nghị lên Bộ Công thương.

Không chỉ Sở Công thương, nhiều sở, ngành khác cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể. Sở Tài chính chủ trì rà soát, cập nhật quy hoạch tỉnh và kế hoạch sử dụng đất để tạo hành lang pháp lý cho các dự án. Sở NN-MT ưu tiên bố trí quỹ đất, phối hợp giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, Sở VH-TT-DL được giao nhiệm vụ tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội về tầm quan trọng của các dự án năng lượng.

Việc đẩy nhanh các dự án năng lượng tại Khánh Hòa sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thực hiện cam kết quốc gia về chuyển đổi năng lượng xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.