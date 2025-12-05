Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ đội Đà Nẵng giúp dân vùng lũ Đắk Lắk có nhà mới đón tết

Huy Đạt - Ly Na
05/12/2025 09:02 GMT+7

Ngay khi đến Đắk Lắk, gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Đà Nẵng lập tức lao vào dọn dẹp, tháo dỡ và san gạt mặt bằng, chạy đua với thời gian để giúp bà con vùng lũ sớm có nhà ở ổn định, kịp đón tết.

Ngày 5.12, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cho biết ngay sau khi ổn định nơi đóng quân tại tỉnh Đắk Lắk, trong 2 ngày 3 và 4.12, gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân tháo dỡ, xử lý hiện trường nhằm hỗ trợ khẩn cấp dựng lại nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Tại khu phố Phước Lương, Đông Hòa (tỉnh Phú Yên cũ), 3 tổ công tác tất bật dọn dẹp đống đổ nát, thu gom vật liệu, san gạt lại mặt bằng để chuẩn bị xây dựng nhà mới. Ai nấy đều khẩn trương với mong muốn giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, thoát cảnh "màn trời chiếu đất".

Bộ đội Đà Nẵng giúp dân vùng lũ Đắk Lắk có nhà mới đón tết - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng khẩn trương thu dọn hiện trường, chuẩn bị dựng lại nhà mới cho người dân sau mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk

ẢNH: Đ.X

Bộ đội Đà Nẵng giúp dân vùng lũ Đắk Lắk có nhà mới đón tết - Ảnh 2.

Dựng lều tạm bảo vệ tài sản cho người dân khỏi hư hỏng

ẢNH: Đ.X

Trước khi triển khai công việc, lực lượng quân sự TP.Đà Nẵng đã khảo sát kỹ hiện trường, xác định trước 3 hộ gia đình đủ điều kiện hỗ trợ và hoàn thiện phương án thi công, hồ sơ pháp lý. Trong khi lực lượng tại chỗ làm hết tốc lực, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với chính quyền và các cơ quan liên quan để hoàn tất thủ tục, đảm bảo đúng quy định để sớm khởi công nhà cho người dân.

Ngoài 3 căn nhà đầu tiên, lực lượng quân sự TP.Đà Nẵng cũng đang mở rộng khảo sát, tính toán điều động thêm quân số để hỗ trợ nhiều hộ dân khác tại tỉnh Đắk Lắk. 

Các cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn xây dựng được huy động, với yêu cầu rút ngắn tối đa thời gian thi công, hoàn thành sửa chữa, dựng mới nhà cửa cho bà con trước Tết Nguyên đán.

Bộ đội Đà Nẵng giúp dân vùng lũ Đắk Lắk có nhà mới đón tết - Ảnh 3.

Bộ đội tháo dỡ phần nhà hư hỏng để chuẩn bị thi công làm lại nhà cho người dân

ẢNH: Đ.X

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, cho biết đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu triển khai theo đúng tinh thần thần tốc, cơ động, "khó mấy cũng làm", vượt qua trở ngại về thời tiết, địa hình để giúp dân hiệu quả nhất.

Bộ đội Đà Nẵng giúp dân vùng lũ Đắk Lắk có nhà mới đón tết - Ảnh 4.

Người dân tỉnh Đắk Lắk vui mừng khi có bộ đội về giúp dân

ẢNH: Đ.X

"Bộ đội phải làm sao để bà con yên tâm, tin tưởng, vì vậy mỗi hành động phải toát lên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, từ đó để người dân cảm nhận được tình cảm và trách nhiệm của lực lượng vũ trang. Mục tiêu là bàn giao nhà trước ngày 20.1.2026 để bà con có mái ấm an toàn đón tết", đại tá Trần Hữu Ích nhấn mạnh.

