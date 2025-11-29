Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sư đoàn 315 lên bản vẽ nhà tránh lũ, xây mới cho bà con xã Hòa Thịnh
Video Thời sự

Hữu Tú - Trang Châu - Minh Tuấn
29/11/2025 22:02 GMT+7

Sau trận lũ lịch sử, Sư đoàn 315, Quân khu 5 đã đến rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk) hỗ trợ dọn dẹp và xây dựng 6 căn nhà tránh lũ mới cho người dân.

Khác với cảnh rác thải ngổn ngang tại rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ), đời sống người dân đang dần ổn định nhờ sự giúp đỡ của các lực lượng. Đặc biệt, Sư đoàn 315, Quân khu 5 đang tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp và chuẩn bị xây dựng nhà tránh lũ cho các hộ dân có nhà sập hoàn toàn.

Sư đoàn 315 lên bản vẽ nhà tránh lũ, xây mới cho bà con xã Hòa Thịnh

Sư đoàn 315 dựng nhà tránh lũ cho người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh- Ảnh 3.

Bản vẽ nhà tránh lũ mới cho các hộ dân ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk

ẢNH: HỮU TÚ

Sư đoàn 315 nỗ lực tái thiết đời sống người dân

Trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Võ Đức Cương, Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, Quân khu 5 cho biết, sau mưa lũ, đơn vị huy động 200 cán bộ, chiến sĩ tức tốc di chuyển đến xã Hòa Thịnh để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Thượng tá Cương cho hay, ngay sau khi đến nơi, đơn vị đã tổ chức khảo sát địa hình và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi lũ lụt. Công tác hỗ trợ người dân được tiến hành ngay lập tức với những việc làm cụ thể.

"Đơn vị tập trung thu gom rác thải, xác động vật trên toàn địa bàn xã Hòa Thịnh. Đồng thời, khắc phục thiệt hại tại các trung tâm y tế, trường học, trung tâm hành chính... Đơn vị chuẩn bị xây dựng nhà mới cho các hộ dân có nhà sập hoàn toàn", thượng tá Cương nói.

Lực lượng Sư đoàn 315 dọn dẹp, xây dựng nhà tránh lũ cho người dân ở rốn lũ Hòa Thịnh

ẢNH: HỮU TÚ

Theo thượng tá Cương, đơn vị đã dựng 4 nhà bạt cứu sinh cho người dân sinh hoạt tạm thời, có chỗ ăn ngủ để đảm bảo sức khỏe. Ngoài việc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, đơn vị còn tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân bị nứt da tay chân, ghẻ lở do ngâm nước lũ quá lâu; thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Thịnh.

Xem thêm bình luận