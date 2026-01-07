Toàn cảnh 17h ngày 7.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Tình trạng 15 nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội | Truy xét nhóm dùng sim rác quảng cáo bẩn

Hà Tĩnh: Người dân bất an với dự án nhà máy điện rác đặt đầu nguồn nước

Dự án nhà máy điện rác tại xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) dù chưa triển khai xây dựng nhưng lại vấp phải sự phản ứng của người dân.

Chặt hạ, dịch chuyển hàng xà cừ cổ thụ ở Hà Nội: Đấu giá củi gỗ thu tiền nộp ngân sách

Hàng cây xà cừ cổ thụ cùng nhiều loại cây khác nhau trên tuyến đường 70 (Hà Nội) đang được chặt hạ, dịch chuyển để phục vụ dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường có tổng mức đầu tư gần 3.400 tỉ đồng.

Công an TP.HCM truy quét 'quảng cáo bẩn': Người dán tờ rơi phải tự tay cạo sạch

Không chỉ dừng lại ở việc bóc xóa, Công an TP.HCM đang quyết liệt truy xét những người dùng sim rác quảng cáo bẩn. Nhiều người bị triệu tập, xử phạt và buộc phải đi dọn sạch những mảng tường do họ bôi bẩn.

