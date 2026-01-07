Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Nền tảng trực tuyến phải cho người dùng tắt quảng cáo video sau 5 giây

Anh Quân
Anh Quân
07/01/2026 14:14 GMT+7

Dịch vụ nội dung số không được ép buộc người dùng xem các đoạn quảng cáo video dài quá 5 giây mà không có tùy chọn bỏ qua. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi và trải nghiệm của người dùng trên không gian mạng.

Nghị định 342/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của luật Quảng cáo, trong đó đặt ra những yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng. Điểm tác động lớn nhất đến trải nghiệm người dùng là quy định về thời gian chờ tắt quảng cáo (hiển thị nút "Bỏ qua QC", hay "Skip Ad").

Cụ thể, kể từ ngày 15.2.2026, đối với các quảng cáo dưới dạng chuỗi hình ảnh chuyển động hoặc video, thời gian chờ tắt tối đa được ấn định là 5 giây. Điều này đồng nghĩa các nền tảng xuyên biên giới hay dịch vụ xem video trực tuyến sẽ không còn được phép duy trì định dạng quảng cáo "không thể bỏ qua" (non-skippable) kéo dài 15 đến 30 giây như hiện nay.

Nền tảng trực tuyến phải cho người dùng tắt quảng cáo video sau 5 giây - Ảnh 1.

Nút bỏ qua quảng cáo (Skip) buộc phải hiển thị sau tối đa 5 giây

Ảnh: Anh Quân

Đối với các loại hình quảng cáo dưới dạng hình ảnh tĩnh không ở vùng cố định, Nghị định yêu cầu tuyệt đối không thiết lập thời gian chờ. Người dùng phải có quyền tắt ngay lập tức khi quảng cáo xuất hiện.

Loại bỏ thủ thuật quảng cáo gây ức chế cho người dùng

Bên cạnh vấn đề thời gian, Nghị định 342 cũng siết chặt quản lý đối với các hình thức quảng cáo "nhảy ra" (pop-up) che khuất nội dung. Quy định mới xác định rõ loại hình này không được phép sử dụng kỹ thuật đánh lừa người dùng, như thiết kế biểu tượng tắt giả hoặc làm mờ, giấu nút tắt khiến người xem khó phân biệt.

Về mặt kỹ thuật, các nền tảng phải đảm bảo người xem có thể tắt quảng cáo pop-up chỉ bằng lần tương tác duy nhất. Đồng thời, giao diện quảng cáo bắt buộc phải bố trí nút chức năng để người dùng báo cáo vi phạm, từ chối hoặc lựa chọn không tiếp tục xem các nội dung không phù hợp.

Để đảm bảo tính thực thi, Nghị định quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc xử lý nội dung vi phạm. Nhà quảng cáo và kinh doanh dịch vụ phải thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm pháp luật chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp các đơn vị này không chấp hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Bộ Công an để triển khai biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn dòng quảng cáo vi phạm tiếp cận người dùng. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và internet (ISP) cũng có trách nhiệm thực hiện lệnh chặn truy cập đối với các dịch vụ vi phạm trong thời hạn 24 giờ khi có yêu cầu.

Khám phá thêm chủ đề

