Chính trị

Chủ tịch nước quyết định 2 mức quà tết tặng người có công

Thu Hằng
Thu Hằng
06/01/2026 17:14 GMT+7

Người có công với cách mạng sẽ được Chủ tịch nước tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ với 2 mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Chủ tịch nước Lương Cường vừa ký Quyết định số 01/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. 

Chủ tịch nước quyết định tặng 2 mức quà tết cho người có công - Ảnh 1.

Chủ tịch nước quyết định tặng quà tết cho người có công với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng

ẢNH: T.N

Theo quyết định, quà tết được trao với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Mức quà 600.000 đồng dành tặng cho người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8.1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Ngoài ra, mức quà này còn được trao cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cũng thuộc diện được nhận mức quà 600.000 đồng.

Mức quà 300.000 đồng được tặng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

Bên cạnh đó, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân) cũng được nhận mức quà này.

Kinh phí tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2026.

Theo dự toán của Bộ Nội vụ, hơn 1,65 triệu người có công với cách mạng được tặng quà dịp tết Nguyên đán 2026. Tổng kinh phí thực hiện chính sách này là hơn 502,7 tỉ đồng.

Chính phủ đề xuất tặng quà tết Nguyên đán 2026 cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng, tùy từng nhóm đối tượng.

