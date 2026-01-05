Tết Bính Ngọ 2026: Người có công được đề xuất nhận quà đến 600.000 đồng

Thừa ủy quyền Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã ký tờ trình Chủ tịch nước về tặng quà cho người có công với cách mạng dịp mới tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Có hai mức quà là 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà, động viên người có công tại Thanh Hóa ẢNH: TTXVN

Cụ thể, mức quà 600.000 đồng dành tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước 1.1.1945, người hoạt động cách mạng từ 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8.1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Mức quà này cũng dành tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Ngoài ra, mức quà 600.000 đồng áp dụng cho người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp, người có công với cách mạng đang nhận trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Tương tự, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được hưởng mức quà cao nhất 600.000 đồng nêu trên.

Mức quà 300.000 đồng dành tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và thương binh hưởng chế độ mất sức lao động.

Những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ (với liệt sĩ không còn thân nhân) cũng được dành tặng mức quà 300.000 đồng.

Đối tượng nhận quà 300.000 đồng còn có người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống và người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày, có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Theo Bộ Nội vụ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi năm 2025 tăng hơn 70% so với năm 2021, góp phần cải thiện đáng kể đời sống người có công.

Dự toán, tổng số đối tượng được tặng quà dịp tết Nguyên đán 2026 là hơn 1,65 triệu người. Tổng kinh phí thực hiện chính sách này là hơn 502,7 tỉ đồng, đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2026.

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo lợi dụng chính sách

Lợi dụng chính sách tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác, một số đối tượng xấu đã tung ra nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, cơ quan công an tại một số địa phương đã đưa ra cảnh báo, khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Theo đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kì ai, không bấm vào các đường link lạ, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc đòi hỏi quyền truy cập cao vào hệ thống trên các thiết bị di động thông minh, do các đối tượng cung cấp thông qua môi trường mạng.

Người dân nhận quà của Chính phủ cần thông qua các kênh chính thống như UBND xã, phường nơi cư trú, các cơ quan nhà nước hoặc hệ thống ngân hàng từ các thông báo chính thức.

Khi nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết.