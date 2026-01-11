Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tạm dừng hoạt động nhà máy 14 ngày

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
11/01/2026 18:55 GMT+7

Sau khi tổng giám đốc cùng các thuộc cấp bị bắt khẩn cấp liên quan vụ thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi, HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long quyết định tạm dừng hoạt động nhà máy 14 ngày để ổn định bộ máy và phục vụ điều tra.

HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) vừa ban hành nghị quyết về việc tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long (Hải Phòng).

Theo đó, thời gian tạm dừng tối đa 14 ngày, bắt đầu từ 12.1.2026, căn cứ vào diễn biến thực tế để có quyết định tiếp theo. Các nghị quyết được HĐQT thông qua và có hiệu lực từ ngày 10.1.2026.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tạm dừng nhà máy 14 ngày - Ảnh 1.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long dừng sản xuất

ẢNH: N.T

Cùng với việc tạm dừng sản xuất, HĐQT công ty cũng quyết định giao quyền điều hành tạm thời Nhà máy Đồ hộp Hạ Long cho ông Cao Nhật Huy, Phó giám đốc sản xuất.

Theo phân công, ông Cao Nhật Huy được giao thực hiện quyền điều hành các hoạt động vận hành hằng ngày của nhà máy trong phạm vi cần thiết, nhằm bảo đảm hoạt động ổn định và tuân thủ quy định pháp luật. Thời hạn điều hành tạm thời kéo dài cho đến khi HĐQT có quyết định khác.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tạm dừng nhà máy 14 ngày - Ảnh 2.

Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng dừng sản xuất để ổn định tình hình

ẢNH: N.T

Ngoài ra, ông Huy được yêu cầu phối hợp với Phòng Nhân sự xây dựng phương án bố trí, sắp xếp người lao động trong thời gian nhà máy tạm dừng sản xuất; đồng thời báo cáo định kỳ và kịp thời cho HĐQT về tình hình nhân sự trong suốt thời gian này.

Trong văn bản giải trình và công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho biết, cùng ngày 10.1, doanh nghiệp đã nhận được Thông báo giữ người số 449/CSKT-Đ2 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng về việc tạm giữ ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc công ty.

Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long Trương Sỹ Toàn vừa bị bắt là ai?

Theo Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp chưa nhận được kết luận chính thức nào từ phía cơ quan chức năng. Tuy nhiên, HĐQT nhận định việc tổng giám đốc tạm thời vắng mặt để phối hợp làm việc với cơ quan điều tra có thể ảnh hưởng đến hoạt động điều hành, quản lý tại nhà máy. Do đó, công ty quyết định áp dụng các biện pháp tổ chức, quản trị nội bộ cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp tình hình thực tế.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đến hành vi sử dụng thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi để sản xuất thực phẩm đóng hộp tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh được tập kết trong kho lạnh của doanh nghiệp, trong đó có khoảng 2 tấn đã được đưa vào dây chuyền chế biến.

Ngày 10.1, Công an TP.Hải Phòng tiếp tục bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn cùng 3 cán bộ Phòng Quản lý chất lượng của công ty để phục vụ điều tra. Hiện vụ án đang được mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

