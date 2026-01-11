Đồ hộp Hạ Long phơi bày sự thật cay đắng

Những ngày qua dư luận rúng động trước việc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long bị phát hiện thu gom, bảo quản và đưa thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi vào dây chuyền chế biến.

Bê bối tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khiến người tiêu dùng bức xúc ẢNH: N.T

Đây không chỉ là một vụ án an toàn thực phẩm, mà là một cú đánh mạnh vào niềm tin của người tiêu dùng.

Hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, gần 14.000 hộp patê đã ra lò. Khoảng 2 tấn đã thành sản phẩm hoàn chỉnh, sẵn sàng lên kệ, sẵn sàng lên bàn ăn. Những con số ấy không chỉ lạnh lùng, mà ghê rợn. Nó cho thấy quy mô của sự liều lĩnh, sự vô cảm và mức độ coi thường sức khỏe cộng đồng đến mức nào.

Điều đáng sợ nhất không phải là thịt bẩn. Điều đáng sợ là người ta đã biết nó bẩn mà vẫn đưa vào sản xuất. Tức là cái bẩn của nhân cách.

Trong ngành thực phẩm, có một lằn ranh giữa lợi nhuận và lương tâm. Đồ hộp Hạ Long đã bước qua lằn ranh ấy, giẫm lên nó, rồi tiếp tục chạy về phía đồng tiền. Họ không chỉ bán sản phẩm. Họ bán rủi ro. Họ đặt sức khỏe của người tiêu dùng vào những con số trên bảng cân đối kế toán.

Những ai từng tin vào một thương hiệu mang cái tên "Đồ hộp Hạ Long" hẳn đã rất bức xúc vì bị phản bội. Bởi phía sau cái tên ấy lại là kho lạnh chứa thịt ôi thiu, có virus dịch tả heo châu Phi.

Những hộp patê của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long từng trên kệ siêu thị khắp cả nước ẢNH: N.H

Không ai có thể nói rằng họ không biết. Trong một doanh nghiệp thực phẩm, từ khâu thu mua, kiểm tra chất lượng, lưu kho đến chế biến đều có quy trình, có con người, có chữ ký. Cả trăm tấn thịt không thể "tự nhiên" xuất hiện trong kho lạnh. Và hàng nghìn hộp patê không thể "vô tình" ra lò. Vậy ai đã làm ngơ? Và làm ngơ bao lâu?!

Vụ việc Đồ hộp Hạ Long đặt ra một câu hỏi nhức nhối hơn, còn bao nhiêu doanh nghiệp như vậy? Bao nhiêu kho lạnh, bao nhiêu dây chuyền, bao nhiêu nhà máy đang sử dụng những thứ đáng lẽ phải bị tiêu hủy ấy?

Nếu không có một cuộc kiểm tra, nếu không bị phát hiện, liệu những hộp patê kia sẽ đi đâu, vào bữa sáng của một đứa trẻ, vào mâm cơm của một gia đình? Đó thực sự là nỗi ám ảnh với người tiêu dùng.

Trong câu chuyện này, trách nhiệm không chỉ thuộc về một doanh nghiệp. Nó còn là bài kiểm tra đối với hệ thống giám sát, quản lý thị trường, kiểm dịch, an toàn thực phẩm. Một khối lượng thịt bẩn lớn đến vậy sao vẫn "chui lọt lỗ kim".



Chúng ta khen ngợi lực lượng chức năng đã phát hiện, đã tiêu hủy, đã khởi tố. Nhưng không thể chỉ dừng lại ở đó. Bởi nếu cơ chế giám sát đủ chặt, nếu cảnh báo đủ sớm, có lẽ cả trăm tấn thịt bẩn đã không kịp nằm trong kho lạnh, hàng nghìn hộp patê đã không kịp được đóng nắp.



Vụ Đồ hộp Hạ Long rồi sẽ có bản án. Nhưng bản án nặng nề hơn nằm trong ánh mắt nghi ngờ của người dân mỗi khi đứng trước quầy thực phẩm. Nó là sự cảnh giác kéo dài, là niềm tin bị sứt mẻ, là sự tổn thương không dễ hàn gắn.



Và, Đồ hộp Hạ Long có phải chỉ là cá biệt?