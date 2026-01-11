Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long Trương Sỹ Toàn vừa bị bắt là ai?

Ông Trương Sỹ Toàn (57 tuổi, trú tại P.Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra vụ việc hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi bị phát hiện tại các kho lạnh của doanh nghiệp.

Ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long ẢNH: N.T

Theo UBND P.Hà Lầm, thời điểm ông Toàn bị bắt giữ đăng ký tạm trú ngõ 20, P.Hà Lầm. Tuy nhiên, theo hàng xóm và đại diện khu phố, không thấy vị tổng giám đốc này mấy khi xuất hiện ở địa phương.

Cơ quan điều tra cho hay, ông Toàn bị xác định có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành tại Halong Canfoco trong việc thu gom, bảo quản và lưu trữ số lượng lớn thịt heo không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nhiều năm gắn bó với Đồ hộp Hạ Long

Trước khi giữ cương vị tổng giám đốc, ông Trương Sỹ Toàn từng có nhiều năm gắn bó với Halong Canfoco. Tại doanh nghiệp này, ông từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, sau đó được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc vào tháng 10.2019.

Trong giai đoạn 2015 - 2021, ông Toàn cũng là người công bố thông tin của công ty.

5 trong số các bị can liên quan đến vụ án tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long bị bắt giữ ẢNH: N.T

Tháng 6.2021, ông Toàn chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, thay thế ông Kek Chin Ann (quốc tịch Malaysia). Một năm sau, ông tiếp tục được tái bổ nhiệm với nhiệm kỳ 4 năm.

Dưới thời ông Trương Sỹ Toàn điều hành, kết quả kinh doanh của Halong Canfoco có nhiều biến động mạnh. Năm 2021, năm đầu tiên ông Toàn ngồi ghế tổng giám đốc, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 864 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 29,42 tỉ đồng. Đây là mức doanh thu cao nhất của Halong Canfoco sau gần 70 năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm.

Trụ sở chính Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đặt tại Hải Phòng ẢNH: N,T

Tuy nhiên, ngay sau đó, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu lao dốc. Năm 2022, doanh thu giảm còn khoảng 608 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ còn hơn 16 tỉ đồng. Năm 2023, doanh thu phục hồi lên gần 742 tỉ đồng nhưng lợi nhuận tiếp tục giảm, chỉ đạt 12,97 tỉ đồng.

Đến năm 2024, Halong Canfoco ghi nhận doanh thu gần 682 tỉ đồng, giảm gần 60 tỉ đồng so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ còn 2,13 tỉ đồng. Trong 9 tháng năm 2025, doanh thu đạt 486,9 tỉ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ, dù lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 11,5 tỉ đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, cơ quan điều tra xác định Công ty CP Đồ hộp Hạ Long không chỉ lưu trữ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch mà còn đưa khoảng 2 tấn vào dây chuyền chế biến thành sản phẩm đồ hộp hoàn chỉnh, chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường, gây nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố, bắt giữ 13 bị can, trong đó có 4 người là lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.