Toàn cảnh 17h: Hé lộ tình tiết hối lộ vụ Đồ hộp Hạ Long | Mỹ dừng xử lý visa nhập cư từ 75 nước

Toàn cảnh 17h ngày 15.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:



Toàn cảnh 17h ngày 15.1: Hé lộ tình tiết hối lộ vụ Đồ hộp Hạ Long | Mỹ dừng xử lý visa nhập cư từ 75 nước

Lời khai của nghi phạm giết 2 người ở Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, trú xã Lạc Đạo, Hưng Yên) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Kiều Ngọc Anh là nghi phạm đã sát hại chị B.T.T.L (20 tuổi, quê tại xã Đại Đồng, Phú Thọ) và bà N.T.X (44 tuổi, trú xã Lạc Đạo) và cướp tài sản của 2 nạn nhân.

Miền Bắc rét khô trước khi đón không khí lạnh, Nam bộ nắng rực rỡ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái rét khô, ban ngày nắng, rét sâu về đêm và sáng sớm, trước khi đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh trong ngày 20 - 21.1.

Khởi công tuyến Metro số 2 với công nghệ không người lái

Ngày 15.1.2026, TP.HCM chính thức khởi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Đây là dự án lịch sử khi lần đầu tiên áp dụng công nghệ vận hành tự động không người lái (GoA4) ở cấp độ cao nhất thế giới. Được triển khai bằng nguồn vốn ngân sách và cơ chế đặc thù, công trình không chỉ giải quyết ùn tắc trục xuyên tâm mà còn khẳng định sự tự chủ, đột phá về hạ tầng của thành phố đầu tàu.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.