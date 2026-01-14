Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh đầu tuần sau, Hà Nội rét 10 độ C

Đình Huy
Đình Huy
14/01/2026 10:57 GMT+7

Theo dự báo, từ ngày 20 - 21.1, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại; riêng Hà Nội nhiệt độ thấp nhất khoảng 10 - 12 độ C.

Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đầu tuần sau, khoảng 20 - 21.1, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh rất mạnh, gây ra rét đậm, rét hại cho toàn khu vực.

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh đầu tuần sau, Hà Nội rét 10 độ C- Ảnh 1.

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh đầu tuần sau, Hà Nội rét 10 độ C

ẢNH: TUẤN MINH

Cụ thể, từ chiều 20 - 21.1, gió mùa đông bắc sẽ tràn về, ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, Tây Bắc bộ, khiến trời chuyển mưa rét. Những ngày sau đó, không khí lạnh sẽ duy trì khiến miền Bắc rét ít nhất đến ngày 25.1.

Sau khi ảnh hưởng đến miền Bắc, khoảng 21 - 23.1, không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống Bắc và Trung Trung bộ khiến khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa, mưa rào. Từ ngày 24 - 25.1, ít mưa, từ Thanh Hóa - Huế trời rét, phía bắc có nơi rét đậm.

Riêng tại Hà Nội, chiều và đêm 20 - 21.1, trời chuyển mưa rét. Từ ngày 21 - 25.1, có khả năng xảy ra rét đậm; nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng 10 - 12 độ C (giảm 7 - 8 độ C), cao nhất ban ngày khoảng 15 - 17 độ C.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc sẽ giảm rất mạnh, khoảng 10 độ C. Trong đó, khu vực giảm nhiệt mạnh nhất là các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn (những địa phương đầu tiên chịu ảnh hưởng của không khí lạnh).

Theo đó, tại tỉnh Cao Bằng, nền nhiệt sẽ giảm khoảng 12 độ C, từ 23 độ C ngày 20.1 xuống còn 11 độ C ngày 22.1. Tại tỉnh Lạng Sơn, nền nhiệt giảm khoảng 13 độ C, từ 23 độ C ngày 20.1 còn 10 độ C ngày 22.1.

Khu vực các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh..., nền nhiệt giảm khoảng 6 - 7 độ C. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 - 14 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến hết tháng 1, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại vùng núi phía bắc và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá.

5 đợt không khí lạnh dồn dập, tuần tới miền Bắc rét đậm, rét hại

Tin liên quan

Dự báo thời tiết dịp diễn ra Đại hội XIV của Đảng

Dự báo thời tiết dịp diễn ra Đại hội XIV của Đảng

Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ 19.1.2026 - 25.1.2026. Trước ngày diễn ra đại hội, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có nhận định về thời tiết trên phạm vi cả nước và chi tiết cho khu vực Hà Nội.

Khám phá thêm chủ đề

Không khí lạnh hà nội thời tiết nhiệt độ rét đậm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận