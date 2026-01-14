Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh đầu tuần sau, Hà Nội rét 10 độ C

Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đầu tuần sau, khoảng 20 - 21.1, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh rất mạnh, gây ra rét đậm, rét hại cho toàn khu vực.

ẢNH: TUẤN MINH

Cụ thể, từ chiều 20 - 21.1, gió mùa đông bắc sẽ tràn về, ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, Tây Bắc bộ, khiến trời chuyển mưa rét. Những ngày sau đó, không khí lạnh sẽ duy trì khiến miền Bắc rét ít nhất đến ngày 25.1.

Sau khi ảnh hưởng đến miền Bắc, khoảng 21 - 23.1, không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống Bắc và Trung Trung bộ khiến khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa, mưa rào. Từ ngày 24 - 25.1, ít mưa, từ Thanh Hóa - Huế trời rét, phía bắc có nơi rét đậm.

Riêng tại Hà Nội, chiều và đêm 20 - 21.1, trời chuyển mưa rét. Từ ngày 21 - 25.1, có khả năng xảy ra rét đậm; nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng 10 - 12 độ C (giảm 7 - 8 độ C), cao nhất ban ngày khoảng 15 - 17 độ C.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc sẽ giảm rất mạnh, khoảng 10 độ C. Trong đó, khu vực giảm nhiệt mạnh nhất là các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn (những địa phương đầu tiên chịu ảnh hưởng của không khí lạnh).

Theo đó, tại tỉnh Cao Bằng, nền nhiệt sẽ giảm khoảng 12 độ C, từ 23 độ C ngày 20.1 xuống còn 11 độ C ngày 22.1. Tại tỉnh Lạng Sơn, nền nhiệt giảm khoảng 13 độ C, từ 23 độ C ngày 20.1 còn 10 độ C ngày 22.1.

Khu vực các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh..., nền nhiệt giảm khoảng 6 - 7 độ C. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 - 14 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến hết tháng 1, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại vùng núi phía bắc và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá.