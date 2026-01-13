Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dự báo thời tiết dịp diễn ra Đại hội XIV của Đảng

Đình Huy
Đình Huy
13/01/2026 17:33 GMT+7

Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ 19.1.2026 - 25.1.2026. Trước ngày diễn ra đại hội, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có nhận định về thời tiết trên phạm vi cả nước và chi tiết cho khu vực Hà Nội.

Theo đó, thời tiết khu vực miền Bắc từ ngày 18 - 19.1, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều 20 - 21.1, chịu ảnh hưởng không khí lạnh mạnh, có khả năng mưa, trời rét; từ ngày 21 - 25.1 có khả năng rét đậm, vùng núi rét hại.

Thời tiết dịp diễn ra Đại hội XIV của Đảng: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết dịp diễn ra Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: TUẤN MINH

Khu vực miền Trung từ ngày 18 - 20.1, phổ biến không mưa, ngày nắng; từ Thanh Hóa đến Huế đêm và sáng trời rét. Từ ngày 21 - 23.1, khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa, mưa rào do gió mùa đông bắc mạnh. Từ ngày 24 - 25.1, ít mưa, từ Thanh Hóa - Huế trời rét, phía bắc có nơi rét đậm.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và miền Nam từ ngày 18 - 25.1 phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng Tây nguyên đêm và sáng trời rét.

Thời tiết dịp diễn ra Đại hội XIV của Đảng: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh - Ảnh 2.

Dự báo chi tiết thời tiết các ngày từ 18 - 25.1 trên cả nước

ẢNH: NCHMF

Khu vực Hà Nội từ ngày 18 - 20.1, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. 

Chiều và đêm 20 - 21.1 chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc mạnh, có mưa. Từ ngày 21 - 25.1, có khả năng xảy ra rét đậm; nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng 10 - 12 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 15 - 17 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết sẽ theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai và thông tin đầy đủ, kịp thời tới các cơ quan T.Ư và địa phương.

Khám phá thêm chủ đề

thời tiết Đại hội XIV của Đảng Cục Khí tượng Thủy văn dự báo thời tiết Không khí lạnh
