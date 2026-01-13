Theo đó, thời tiết khu vực miền Bắc từ ngày 18 - 19.1, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều 20 - 21.1, chịu ảnh hưởng không khí lạnh mạnh, có khả năng mưa, trời rét; từ ngày 21 - 25.1 có khả năng rét đậm, vùng núi rét hại.

Dự báo thời tiết dịp diễn ra Đại hội XIV của Đảng ẢNH: TUẤN MINH

Khu vực miền Trung từ ngày 18 - 20.1, phổ biến không mưa, ngày nắng; từ Thanh Hóa đến Huế đêm và sáng trời rét. Từ ngày 21 - 23.1, khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa, mưa rào do gió mùa đông bắc mạnh. Từ ngày 24 - 25.1, ít mưa, từ Thanh Hóa - Huế trời rét, phía bắc có nơi rét đậm.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và miền Nam từ ngày 18 - 25.1 phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng Tây nguyên đêm và sáng trời rét.

Dự báo chi tiết thời tiết các ngày từ 18 - 25.1 trên cả nước ẢNH: NCHMF

Khu vực Hà Nội từ ngày 18 - 20.1, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét.

Chiều và đêm 20 - 21.1 chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc mạnh, có mưa. Từ ngày 21 - 25.1, có khả năng xảy ra rét đậm; nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng 10 - 12 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 15 - 17 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết sẽ theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai và thông tin đầy đủ, kịp thời tới các cơ quan T.Ư và địa phương.