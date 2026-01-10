Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thời tiết hôm nay 10.1: 18 tỉnh, thành chìm trong rét đậm, rét hại

Phan Hậu
Phan Hậu
10/01/2026 06:53 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 10.1, 18 tỉnh, thành phố có thời tiết rét đậm, rét hại; trong đó vùng núi cao các tỉnh phía bắc có nguy cơ xảy ra băng giá.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết hôm nay 10.1 ở 18 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc bộ, bắc Trung bộ tiếp tục có rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Thời tiết hôm nay 10.1: 18 tỉnh, thành chìm trong rét đậm, rét hại- Ảnh 1.

Vùng núi miền Bắc có rét hại, nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối

ẢNH: T.N

Nhiệt đo đo lúc 5 giờ 30 phút sáng 10.1 ở các trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận nhiều nơi dưới 10 độ C. Trong đó, khu vực Trùng Khánh (Cao Bằng) thấp nhất với 4,6°C; tại TP.Lạng Sơn cũ (tỉnh Lạng Sơn) là 5,1 độ C.

Ngoài ra, ở vùng núi cao ghi nhận nhiệt độ ở ngưỡng rét hại như tại Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Tam Đảo (Phú Thọ) giảm sâu xuống dưới 8 độ C.

Đi sâu vào khu vực bắc Trung bộ, các trạm đo từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ghi nhận nhiệt độ trong khoảng 12 - 13,4 độ C, trời rét đậm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh sẽ khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc, bắc Trung bộ có rét kéo dài ít nhất đến ngày 19.1.

Dự báo từ ngày 10 - 11.1, thời tiết miền Bắc và Thanh Hóa phổ biến đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi và trung du miền Bắc, trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá, sương muối. Khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi; riêng ngày 11.1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét.

Trong khoảng đêm 11.1 đến ngày 19.1, khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ ban ngày có nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. 

Dự báo từ ngày 13.1, trời có mưa vài nơi; riêng khu vực vùng núi Bắc bộ từ chiều tối và đêm 15.1 - 17.1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, trời rét, có nơi rét đậm. Riêng vùng núi và trung du Bắc bộ thời kỳ từ đêm 11 - 12.1, trời rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi; riêng đêm 11.1, trời có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, phía bắc trời rét.

