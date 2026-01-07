Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Miền Bắc rét đậm, rét hại, Hà Nội rét 9 độ C

Phan Hậu
Phan Hậu
07/01/2026 06:50 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 7.1, miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có sóng cao 4 - 6 m, gió giật cấp 8 - 9.

Dự báo thời tiết ngày 7.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía bắc khu vực Trung Trung bộ gây ra mưa rào; nhiệt độ giảm từ 4 - 7 độ C. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Miền Bắc tiếp tục có rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại, vùng núi cao dưới 3 độ C - Ảnh 1.

Vùng núi cao các tỉnh phía bắc có rét hại, nguy cơ xuất hiện băng giá, sương muối

ẢNH: HOÀNG HANH

Trong sáng nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Thời tiết miền Bắc và Thanh Hóa hôm nay tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Khu vực từ Nghệ An đến Huế trời rét, có nơi rét đậm. 

Miền Bắc rét đậm, rét hại, Hà Nội rét 9 độ C

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng miền Bắc và Thanh Hóa phổ biến từ 9 - 12 độ C, vùng núi và trung du Bắc bộ từ 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, cần đề phòng có băng giá, sương muối.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 7.1, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9 - 12 độ C.

Tại các tỉnh miền Trung hôm nay, nhiệt độ ở Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến từ 11 - 14 độ C; khu vực từ Quảng Trị đến Huế 15 - 18 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo thời tiết xấu, nguy hiểm trên nhiều vùng biển do tác động của không khí lạnh.

Trong đó, vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động. Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động. 

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, phía nam khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 4 - 6 m, biển động mạnh.

