Không khí lạnh cường độ mạnh ở Cao Bằng: Đỉnh núi Phja Oắc phủ băng giá
Video Thời sự

Không khí lạnh cường độ mạnh ở Cao Bằng: Đỉnh núi Phja Oắc phủ băng giá

06/01/2026 13:53 GMT+7

Băng giá bắt đầu xuất hiện từ sáng sớm 6.1 và đã đóng dày trên đỉnh núi Phja Oắc (tỉnh Cao Bằng) khi miền Bắc đang nằm sâu trong khối không khí lạnh cường độ mạnh.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên trưa 6.1, anh Hoàng Văn Hanh, cán bộ phụ trách quản lý và khai thác máy phát sóng FM, Đài Tiếng nói Việt Nam đặt tại đỉnh núi Phja Oắc (xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng) cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại khu vực này giảm xuống -0,7 độ C, đã xuất hiện băng giá dày đặc.

Băng giá phủ trắng đỉnh núi Phja Oắc ở Cao Bằng- Ảnh 1.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Phja Oắc, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng sáng 6.1

ẢNH: HOÀNG HANH

Từ sáng sớm, khu vực đỉnh núi Phja Oắc gió thổi mạnh, trời rét buốt. Đến khoảng 8 giờ, băng giá bắt đầu hình thành, bám chặt trên các cành cây. Càng về trưa, gió càng thổi mạnh, lớp băng đóng trên cây càng dày hơn.

