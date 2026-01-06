Không khí lạnh cường độ mạnh ở Cao Bằng: Đỉnh núi Phja Oắc phủ băng giá

Chia sẻ với Báo Thanh Niên trưa 6.1, anh Hoàng Văn Hanh, cán bộ phụ trách quản lý và khai thác máy phát sóng FM, Đài Tiếng nói Việt Nam đặt tại đỉnh núi Phja Oắc (xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng) cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại khu vực này giảm xuống -0,7 độ C, đã xuất hiện băng giá dày đặc.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Phja Oắc, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng sáng 6.1 ẢNH: HOÀNG HANH

Từ sáng sớm, khu vực đỉnh núi Phja Oắc gió thổi mạnh, trời rét buốt. Đến khoảng 8 giờ, băng giá bắt đầu hình thành, bám chặt trên các cành cây. Càng về trưa, gió càng thổi mạnh, lớp băng đóng trên cây càng dày hơn.