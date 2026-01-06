Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Băng giá phủ trắng đỉnh núi Phja Oắc ở Cao Bằng

Phan Hậu
Phan Hậu
06/01/2026 12:29 GMT+7

Băng giá bắt đầu xuất hiện từ sáng sớm hôm nay 6.1 và đã đóng dày trên đỉnh núi Phja Oắc (tỉnh Cao Bằng) khi miền Bắc đang nằm sâu trong khối không khí lạnh cường độ mạnh.

Chia sẻ với Thanh Niên trưa nay 6.1, anh Hoàng Văn Hanh, cán bộ phụ trách quản lý và khai thác máy phát sóng FM, Đài Tiếng nói Việt Nam đặt tại đỉnh núi Phja Oắc (xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng) cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại khu vực này giảm xuống -0,7 độ C, đã xuất hiện băng giá dày đặc.

Băng giá phủ trắng đỉnh núi Phja Oắc ở Cao Bằng- Ảnh 1.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Phja Oắc, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng sáng 6.1

ẢNH: HOÀNG HANH

Từ sáng sớm, khu vực đỉnh núi Phja Oắc gió thổi mạnh, trời rét buốt. Đến khoảng 8 giờ, băng giá bắt đầu hình thành, bám chặt trên các cành cây. Càng về trưa, gió càng thổi mạnh, lớp băng đóng trên cây càng dày hơn.

"Đây là lần đầu tiên băng giá xuất hiện trên đỉnh Phja Oắc tính từ đầu mùa đông đến nay. Gió vẫn thổi mạnh và dự báo lớp băng sẽ còn dày hơn vào buổi chiều nay", anh Hanh nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh gây ra thời tiết rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Băng giá phủ trắng đỉnh núi Phja Oắc ở Cao Bằng- Ảnh 2.

Gió càng thổi mạnh, lớp băng càng dày

ẢNH: HOÀNG HANH

Dự báo trong ngày hôm nay, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc phổ biến từ 9 - 12 độ C, vùng núi 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Tại Hà Nội, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10  - 12 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 7.1, vùng núi, trung du miền Bắc có nhiệt độ thấp nhất 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, nhiệt độ trung bình ngày từ 12 - 14 độ C. 

Đồng bằng miền Bắc nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ C, có nơi dưới 8 độ C, nhiệt độ trung bình ngày 14 - 16 độ C.

Băng giá phủ trắng đỉnh núi Phja Oắc ở Cao Bằng- Ảnh 3.

Đến trưa 6.1, băng giá bắt đầu lan xuống cây cỏ, thảm thực vật gần mặt đất tại khu vực đỉnh núi Phja Oắc

ẢNH: HOÀNG HANH

Các tỉnh Bắc Trung bộ trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C; nhiệt độ trung bình ngày 15 - 17 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong đợt không khí lạnh này, những ngày tới, nhiều vùng núi cao các tỉnh phía bắc như: Fansipan, Y Tý (Lào Cai); Mẫu Sơn (Lạng Sơn); Phja Oắc (Cao Bằng)... tiếp tục có nguy cơ xuất hiện băng giá, sương muối.

Tin liên quan

Không khí lạnh khiến 18 tỉnh chuyển rét, vùng núi đề phòng băng giá

Không khí lạnh khiến 18 tỉnh chuyển rét, vùng núi đề phòng băng giá

Không khí lạnh ảnh hưởng khiến 15 tỉnh miền Bắc và 3 tỉnh bắc Trung bộ chuyển rét, riêng vùng núi cao miền Bắc có rét hại, có thể có băng giá.

Khám phá thêm chủ đề

băng giá Không khí lạnh dự báo thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận