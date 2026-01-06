Băng giá phủ trắng đỉnh núi Phja Oắc ở Cao Bằng

Chia sẻ với Thanh Niên trưa nay 6.1, anh Hoàng Văn Hanh, cán bộ phụ trách quản lý và khai thác máy phát sóng FM, Đài Tiếng nói Việt Nam đặt tại đỉnh núi Phja Oắc (xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng) cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại khu vực này giảm xuống -0,7 độ C, đã xuất hiện băng giá dày đặc.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Phja Oắc, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng sáng 6.1 ẢNH: HOÀNG HANH

Từ sáng sớm, khu vực đỉnh núi Phja Oắc gió thổi mạnh, trời rét buốt. Đến khoảng 8 giờ, băng giá bắt đầu hình thành, bám chặt trên các cành cây. Càng về trưa, gió càng thổi mạnh, lớp băng đóng trên cây càng dày hơn.

"Đây là lần đầu tiên băng giá xuất hiện trên đỉnh Phja Oắc tính từ đầu mùa đông đến nay. Gió vẫn thổi mạnh và dự báo lớp băng sẽ còn dày hơn vào buổi chiều nay", anh Hanh nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh gây ra thời tiết rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Gió càng thổi mạnh, lớp băng càng dày ẢNH: HOÀNG HANH

Dự báo trong ngày hôm nay, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc phổ biến từ 9 - 12 độ C, vùng núi 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Tại Hà Nội, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 12 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 7.1, vùng núi, trung du miền Bắc có nhiệt độ thấp nhất 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, nhiệt độ trung bình ngày từ 12 - 14 độ C.

Đồng bằng miền Bắc nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ C, có nơi dưới 8 độ C, nhiệt độ trung bình ngày 14 - 16 độ C.

Đến trưa 6.1, băng giá bắt đầu lan xuống cây cỏ, thảm thực vật gần mặt đất tại khu vực đỉnh núi Phja Oắc ẢNH: HOÀNG HANH

Các tỉnh Bắc Trung bộ trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C; nhiệt độ trung bình ngày 15 - 17 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong đợt không khí lạnh này, những ngày tới, nhiều vùng núi cao các tỉnh phía bắc như: Fansipan, Y Tý (Lào Cai); Mẫu Sơn (Lạng Sơn); Phja Oắc (Cao Bằng)... tiếp tục có nguy cơ xuất hiện băng giá, sương muối.