Không khí lạnh luồn sâu xuống trung Trung bộ, 6 tỉnh mưa to

Dự báo thời tiết hôm nay 6.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực bắc Trung bộ. Ở miền Bắc đã có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm 2 - 5 độ C. Trên vùng biển vịnh Bắc bộ, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo hôm nay, từ Hà Tĩnh - TP.Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai sẽ có mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh ẢNH: T.N

Trong hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc Trung bộ, sau đó lan xuống trung Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết miền Bắc tiếp tục có rét đậm, vùng núi rét hại; bắc Trung bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9 - 12 độ C; vùng núi 6 - 9 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Thời tiết Hà Nội hôm nay trời không mưa, có rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 12 độ C.

Dự báo các khu vực vùng núi cao như: Fansipan, Y Tý (Lào Cai); Mẫu Sơn (Lạng Sơn)... đề phòng băng giá, sương muối. Các tỉnh miền Bắc, bắc Trung bộ đề phòng rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm và cây trồng.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm nay, khu vực các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP.Huế. Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ ở các tỉnh nói trên có thể gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Không khí lạnh "đẩy" sóng Biển Đông cao 6 m

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh gây ra thời tiết nguy hiểm với gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển.

Cụ thể ở vùng biển vịnh Bắc bộ có gió đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 2,5 - 3,5 m, biển động mạnh.

Vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Khánh Hòa - Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng cao 4 - 6 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ nam Quảng Trị - Đắk Lắk và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng cao 2 - 5 m, biển động.

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 6.1, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Các tàu, thuyền hoạt động trong các vùng biển nói trên có nguy cơ chịu ảnh hưởng, tác động của gió mạnh, sóng lớn.