Không khí lạnh gây gió giật cấp 9, sóng cao 5 m tại 9 tỉnh

Dự báo thời tiết hôm nay 4.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo không khí lạnh tác động tiếp tục gây ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm gió mạnh kèm theo sóng lớn trên nhiều vùng biển.

Không khí lạnh khiến vùng biển từ Gia Lai - Cà Mau có gió mạnh, sóng lớn ẢNH: TN

Cụ thể, trong ngày và đêm nay, khu vực bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Cùng thời gian trên, vùng biển 7 tỉnh từ Khánh Hòa - Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng cao từ 3 - 5 m.

Theo các chuyên gia cảnh báo, ở cường độ gió giật cấp 9, sóng bắt đầu cuộn cao, làm giảm tầm nhìn chỉ còn dưới vài trăm mét. Các tàu nhỏ (tàu cá, tàu vận tải cỡ nhỏ) rất dễ bị lật úp do sóng đánh ngang mạn; ngay cả tàu lớn cũng gặp khó khăn trong việc duy trì hướng đi, dễ bị dạt vào các bãi đá ngầm.

Ngoài ra, vùng biển từ Gia Lai - Đắk Lắk, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía đông khu vực nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía đông đặc khu Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng cao từ 3 - 5 m.

Trong ngày và đêm 4.1, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông, các phương tiện trên biển có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 5.1, khu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng cao từ 2,5 - 3,5 m.

Vùng biển từ Đắk Lắk - Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, sóng cao từ 2 - 5 m.

Không khí lạnh gây rét hại ở vùng núi miền Bắc

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tác động khiến các tỉnh miền Bắc có rét đậm, rét hại; bắc Trung bộ trời rét.

Dự báo miền Bắc hôm nay nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi từ 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ trung bình ngày ở đồng bằng Bắc bộ khoảng 17 - 19 độ C, tại vùng núi từ 14 - 16 độ C.

Tại các tỉnh bắc Trung bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ trung bình ngày từ 18 - 20 độ C, trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh - TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk dự báo có mưa, mưa rào rải rác; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.