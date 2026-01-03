Không khí lạnh dồn sâu xuống miền Trung, 9 tỉnh nguy cơ mưa lớn

Dự báo thời tiết hôm nay 3.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung bộ, tiếp tục đi sâu xuống Nam Trung bộ. Trong hôm nay, thời tiết ở miền Bắc, Bắc Trung bộ trời rét, vùng núi có rét đậm, rét hại. Các tỉnh, thành Quảng Trị - Huế trời lạnh.

Dự báo không khí lạnh gây mưa lớn ở 9 tỉnh miền Trung ẢNH: T.N

Dự báo trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc phổ biến 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá.

Các tỉnh bắc Trung bộ, dự báo nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C; khu vực Quảng Trị - Huế từ 16 - 19 độ C.

Dự báo trong đêm nay 3.1 và ngày 4.1, nhiệt độ miền Bắc thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Các tỉnh Bắc Trung bộ, nhiệt độ thấp nhất 13 - 16°C. Khu vực Quảng Trị - Huế nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh gây thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh tiếp tục gây ra thời tiết nguy hiểm, gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển.

Vùng biển vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2 - 3 m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng cao 4 - 6 m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây nam Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng cao 3 - 6 m.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía đông nam Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng cao 3 - 5 m.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết ngay đầu năm mới 2026, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là người già và trẻ em tại các tỉnh miền Bắc, cần giữ ấm cơ thể, hạn chế ra ngoài trời vào đêm muộn và sáng sớm.

Trước đó, chiều 31.12.2025, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản đề nghị UBND 15 tỉnh, thành phố từ Điện Biên đến Ninh Bình triển khai các biện pháp để chủ động ứng phó không khí lạnh, rét đậm, rét hại trong những ngày đầu năm 2026.

Theo đó, các địa phương rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú; tuyên truyền người dân không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín.

Đối với các địa phương vùng núi, người dân cần có biện pháp che chắn chuồng trại, bảo đảm thức ăn cho gia súc và chống rét cho cây trồng để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế.