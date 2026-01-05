Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, vùng núi cao miền Bắc rét 5 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay 5.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Miền Bắc có mưa rải rác; nhiệt độ phổ biến 16 - 19 độ C, có nơi dưới 14 độ C; riêng vùng núi Đông Bắc bộ từ 12 - 15 độ C.

Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, vùng núi cao miền Bắc nguy cơ xuất hiện băng giá, sương muối ẢNH: TN

Dự báo trong ngày hôm nay 5.1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ. Dự báo từ đêm nay 5.1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm nay, miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Thời tiết miền Bắc và Bắc Trung bộ trời rét; riêng vùng núi và trung du miền Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 10 - 13 độ C; vùng núi miền Bắc từ 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày và đêm nay 5.1, trời có mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 13 độ C.

Không khí lạnh gây mưa từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo không khí lạnh tiếp tục gây ra thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển. Dự báo thời tiết từ gần sáng mai 6.1, vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 3 m.

Vùng biển bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

TP.HCM lạnh 19 độ C, không khí lạnh gây gió giật cấp 9 tại 9 tỉnh

Dự báo từ ngày 6.1, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, phía tây nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh; sóng cao 3 - 6 m.

Dự báo từ ngày 5.1, trên đất liền khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; có nơi mưa vừa, mưa to và giông.