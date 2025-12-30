Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dự báo thời tiết 30.12: Miền Bắc rét đậm rét hại, Nam bộ nắng 32 độ C

Phan Hậu
Phan Hậu
30/12/2025 06:37 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 30.12, các tỉnh miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Thời tiết TPHCM, các tỉnh Nam bộ có nắng, nhiệt độ cao nhất 32 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 30.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời rét, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Dự báo riêng các tỉnh phía đông Bắc bộ có mưa rải rác, trời rét. Vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết 30.12: Miền Bắc rét đậm rét hại, Nam bộ nắng 32 độ C- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết cuối năm 2025, miền Bắc trời rét, vùng núi cao rét đậm, rét hại

ẢNH: ĐÌNH HUY

Thời tiết Hà Nội hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C, cao nhất từ 22 - 24 độ C. Trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét.

Khu vực Tây Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi trên 24 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực Đông Bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP.Huế nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 23 - 26 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng và đêm trời rét.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C, phía nam 28 - 30 độ C; phía bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Cao nguyên Trung bộ nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Dự báo thời tiết ở Nam bộ hôm nay nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, miền Đông Nam bộ có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi

Thời tiết TP.HCM hôm nay nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

