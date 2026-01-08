Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thời tiết hôm nay 8.1: Rét đậm, rét hại trùm khắp Bắc bộ, Bắc Trung bộ

Phan Hậu
Phan Hậu
08/01/2026 07:20 GMT+7

Dự báo thời tiết ngày 8.1, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại khi nhiệt độ tại 19/39 trạm khí tượng đo lúc 5 giờ 30 phút sáng nay đều dưới 10 độ C.

Thông tin về tình hình thời tiết hôm nay 8.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ có một ngày rét đậm, rét hại.

Thời tiết hôm nay 8.1: Miền Bắc, bắc Trung bộ chìm trong rét đậm, rét hại - Ảnh 1.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) trong ngày 7.1

ẢNH: L.H

Nhiệt độ đo lúc 5 giờ 30 phút sáng nay ở 39 trạm khí tượng ở 18 tỉnh, thành phố ghi nhận có 19/39 trạm dưới 10 độ C. Trong đó, nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất là 4,7 độ C; tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 5,1 độ C; tại Mộc Châu (Sơn La) là 5,7 độ C.

Tại các trạm đo ở 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận nhiệt độ giảm thấp từ 11 - 14 độ C, trời rét đậm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, dự báo trong những ngày tới vùng núi và trung du miền Bắc có nhiệt độ thấp nhất 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, nhiệt độ trung bình ngày 12 - 14 độ C. Vùng núi có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C, nhiệt độ trung bình 13 - 15 độ C. Nghệ An và Hà Tĩnh có nhiệt độ thấp nhất 11 - 13 độ C, nhiệt độ trung bình ngày từ 14 - 16 độ C. 

Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, nhiệt độ trung bình 17 - 19 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8  - 11°C.

Theo quy chuẩn của ngành khí tượng, khi nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 15 độ C là rét đậm; nếu nhiệt độ xuống mức dưới 13 độ C là rét hại.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục gây ra gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển.

Thời tiết trên biển vịnh Bắc bộ hôm nay có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 1,5 - 3 m.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 3 - 5 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa và khu vực giữa, nam Biển Đông bao gồm đặc khu Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 3 - 6 m.

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong vùng biển nói trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

