Thời sự

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận ca bệnh bị dị vật kẹt trong tim hiếm gặp

Duy Tính
26/12/2025 12:43 GMT+7

Lần đầu tiên ê kíp can thiệp tim mạch Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận một trường hợp mà dị vật di chuyển sâu trong tim.

Ngày 26.12, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết vừa can thiệp nội mạch lấy dị vật là ống thông truyền hóa chất trong tim nữ bệnh nhân L.T.T (48 tuổi, ở Lâm Đồng).

Theo bệnh sử, 4 năm trước nữ bệnh nhân mắc ung thư trực tràng. Trong thời gian hóa trị, bà được đặt buồng tiêm tĩnh mạch dưới da (Port-a-Cath) qua đường tĩnh mạch dưới đòn phải nhằm đưa thuốc trực tiếp vào hệ tĩnh mạch trung tâm để truyền hóa chất vào tĩnh mạch chủ. Buồng tiêm dưới da có cấu tạo chính gồm 2 phần là buồng tiêm (port) có vách ngăn và ống thông dẫn vào tĩnh mạch (catheter). Việc đặt buồng tim dưới da sau khi hoàn tất liệu trình hóa trị - xạ trị và phẫu thuật, cần được lấy ra. Nhưng do không được tư vấn cụ thể, bà vẫn giữ catheter trong cơ thể suốt 3 năm dù không còn sử dụng.

Trong một lần đi khám tầm soát, bệnh nhân được chỉ định chụp CT-Scanner ngực và phát hiện một dị vật nằm trong tim. Kết quả cho thấy đoạn catheter đã bị đứt, phần đầu trôi sâu vào tim và nằm tại vùng động mạch phổi. Tại bệnh viện từng điều trị ung thư, các bác sĩ chỉ có thể lấy được phần catheter còn lại dưới da, đoạn đã trôi vào tim không thể xử lý, nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 để can thiệp chuyên sâu.

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận ca bệnh dị vật kẹt trong tim hiếm gặp - Ảnh 1.

Một đoạn ống thông dẫn vào tĩnh mạch (catheter) bị trôi vào tim bệnh nhân được lấy ra

ẢNH: BV

Tại Bệnh viện Quân y 175, ê kíp Khoa Can thiệp tim mạch đánh giá đây không phải là ca bệnh phức tạp về kỹ thuật lấy dị vật. Điều đặc biệt là catheter bị đứt rồi trôi sâu vào động mạch phổi, cực kỳ hiếm gặp. Hầu hết các trường hợp catheter đứt đều dừng lại ở tĩnh mạch ngoại vi, nhĩ phải hoặc thất phải. Việc dị vật đi sâu đến động mạch phổi khiến thao tác gắp trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Đây cũng là lần đầu tiên ê kíp can thiệp của bệnh viện tiếp nhận một trường hợp mà dị vật di chuyển sâu trong tim đến như vậy. Dị vật vắt ngang vùng chia hai nhánh động mạch phổi - khu vực khó tiếp cận nhất trong các ca dị vật nội mạch.

Các bác sĩ đã lựa chọn phương pháp lấy dị vật qua đường tĩnh mạch đùi, thay vì phẫu thuật mở ngực hoặc mổ tim. Dụng cụ chuyên dụng được đưa từ tĩnh mạch đùi lên tim, tiếp cận chính xác vị trí dị vật và gắp đoạn catheter ra ngoài an toàn. Nhờ kỹ thuật ít xâm lấn, ca can thiệp diễn ra thuận lợi, bệnh nhân tỉnh táo ngay sau thủ thuật, hồi phục tốt và được xuất viện sau thời gian theo dõi ngắn.

Bác sĩ Hoàng Hải Anh, Khoa Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Quân y 175, cũng là người trực tiếp tham gia xử trí ca bệnh cho biết: Nếu để lâu dài, bệnh nhân có thể bị tắc mạch phổi hoặc rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng. Đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận và phải lấy dị vật ở vị trí sâu trong tim đến như vậy.

Bệnh viện Quân y 175 được giao nhiệm vụ phát triển dịch vụ cấp cứu đường không không chỉ dành cho quân đội, biển đảo mà kể cả địa điểm vùng xa của TP.HCM, hoặc cần cấp cứu "giờ vàng" cho bệnh nhân.

dị vật trong tim can thiệp tim mạch dị vật hóa trị - xạ trị
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
