TP.HCM: Sinh viên hiến gan cứu giảng viên đại học

Ngày 22.12, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết đã thực hiện thành công ca ghép gan cấp cứu xuyên đêm, cứu sống một giảng viên đại học bị suy gan cấp tính, hôn mê sâu. Người hiến gan là một sinh viên đại học.

Nghĩa cử cao đẹp của sinh viên hiến gan

Bệnh nhân là ông C.Q.K (39 tuổi), giảng viên đại học, có tiền sử viêm gan B mạn tính nhưng chưa được điều trị kiểm soát vi rút đầy đủ.

Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, vàng da, sau đó nhanh chóng diễn tiến nặng. Bệnh nhân được điều trị tại một số bệnh viện trước khi được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh, trưởng ê kíp ghép gan Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy gan cấp tối cấp trên nền mạn do vi rút viêm gan B, kèm rối loạn đông máu nặng, nhiễm độc não, hôn mê sâu, thở máy kéo dài nhiều ngày.

"Đây là ca bệnh có tiên lượng rất xấu, thời gian dành cho chúng tôi gần như được tính bằng giờ", bác sĩ Mạnh cho biết.

Sinh viên hiến gian cứu sống giảng viên - một nghĩa cử cao đẹp ẢNH: BV

Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Quân y 175 xác định ghép gan cấp cứu là giải pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân. Tuy nhiên, không có người thân nào của bệnh nhân phù hợp nhóm máu để hiến gan.

May mắn, một sinh viên đại học năm nhất, có mối quan hệ gắn bó lâu năm với gia đình bệnh nhân, đã tự nguyện hiến một phần gan để cứu người.

Ca ghép gan cấp cứu thứ tư tại Bệnh viện Quân y 175

Chỉ trong hơn 48 giờ, bệnh viện đã khẩn trương hoàn tất toàn bộ quy trình ghép gan. Ngày 18.12, ca ghép được tiến hành xuyên đêm với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong điều kiện bệnh nhân hôn mê sâu, thở máy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Sau ghép, lá gan hoạt động tốt, bệnh nhân hồi phục tích cực, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Người hiến gan hiện sức khỏe ổn định, được theo dõi chặt chẽ theo đúng quy trình chuyên môn.

Đặc biệt, ca ghép đánh dấu lần đầu tiên bệnh viện sử dụng kỹ thuật tạo hình mảnh gan ghép bằng 2 đoạn mạch nhân tạo, nhằm khắc phục bất thường giải phẫu của tĩnh mạch gan phải. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian ghép nối, bảo đảm lưu thông máu tối ưu, góp phần quyết định vào thành công của ca ghép.

Đây là ca ghép gan thứ 12 và ca ghép gan cấp cứu thứ tư tại Bệnh viện Quân y 175.