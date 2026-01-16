Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Xét xử YouTuber liên quan Nguyễn Phương Hằng | Kinh hoàng đường dây thực phẩm bẩn
16/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 16.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Người dân Đồng Nai vui mừng khi cầu Cát Lái được động thổ

Sáng 15.1.2026, dự án cầu Cát Lái chính thức được động thổ, đánh dấu bước khởi đầu cho công trình giao thông quan trọng kết nối TP.HCM với Đồng Nai. Người dân sống quanh khu vực bến phà Cát Lái bày tỏ niềm vui vì việc đi lại sắp thuận tiện hơn, dù vẫn còn những băn khoăn về sinh kế khi phà không còn hoạt động.

Làm sao để làm chủ AI?

Tại phiên thảo luận "Tương lai nghề nghiệp: Cơ hội trên bình diện toàn cầu" nằm trong khuôn khổ Ngày hội Tuyển sinh 2026, do Trường ĐH Fulbright Việt Nam tổ chức, các chuyên gia đã cùng trao đổi về những năng lực cốt lõi giúp người trẻ thích nghi và phát triển làn sóng công nghệ AI.

Bệnh viện Từ Dũ chạm mốc y văn thế giới vì cứu sống trẻ sơ sinh trong ca song thai biến chứng hiếm gặp

Sau hơn ba tháng điều trị, theo dõi đầy thách thức, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã cứu sống thành công một trẻ sơ sinh non tháng trong trường hợp song thai có biến chứng đặc biệt hiếm gặp, kéo dài thai kỳ hơn 8 tuần sau khi một thai đã sẩy - một kết quả vượt xa các ghi nhận trong y văn thế giới.

Sản phụ 21 tuổi, quê Tây Ninh mang song thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm. Thai kỳ ban đầu diễn tiến thuận lợi. Tuy nhiên, ở tuần thai 16 - 17, các bác sĩ phát hiện một thai nhi bị dị tật bẩm sinh nặng, không có khả năng sống sau sinh. Sau hội chẩn chuyên sâu, ngày 15.9.2025, sản phụ được thực hiện thủ thuật cho thai bất thường ngừng phát triển nhằm bảo toàn cơ hội sống cho thai còn lại.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

