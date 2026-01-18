Bị trung tâm y tế từ chối, người đàn ông ở TP.HCM phải đỡ đẻ cho vợ trên taxi

Anh V.T.S (44 tuổi, ở xã Kim Long, TP.HCM) cho hay khoảng 16 giờ 30 ngày 17.1, vợ anh là chị A. (đã sinh con 2 lần) có dấu hiệu chuyển dạ, sinh con lần 3. Anh S. đã gọi taxi chở 2 vợ chồng đến Trung tâm y tế khu vực Châu Đức (TP.HCM), trước đây là Trung tâm y tế huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ để chị A. nhập viện sinh con.

Anh S. vui mừng vì con và vợ anh đều an toàn ẢNH: NGUYỄN LONG

"Khi tôi đưa vợ đến Khoa Cấp cứu của Trung tâm y tế khu vực Châu Đức thì nhân viên y tế nói chuyển đến Khoa Sản để nhập viện luôn. Tôi vào Khoa Sản của trung tâm nhưng không thấy ai. Tôi gọi vài tiếng thì có một nữ nhân viên mặc áo xanh y tế đi ra.

Tôi đưa vợ vào, nói với nhân viên y tế là vợ tôi chuyển dạ. Nữ nhân viên đưa vợ tôi vào trong phòng khám. Tại đây, nữ nhân viên y tế chỉ đo huyết áp và sờ vào bụng vợ tôi. Nhân viên này nói huyết áp vợ tôi cao, thai nhi to nên phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa Bà Rịa để nhập viện đẻ", anh S. kể.

Anh S. nói thêm, do vợ tôi yêu cầu được đến Bệnh viện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để sinh con, nên nữ nhân viên ra ngoài phòng gọi tôi đến đưa đi.

Chị A. cùng con của mình được chăm sóc y tế tại Bệnh viện Long Khánh ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngay sau đó, anh S. đưa vợ mình lên taxi để đến Bệnh viện Long Khánh. Khi cách Bệnh viện Long Khánh gần 5 km thì chị A. vỡ nước ối.

"Tôi lo sợ lắm, không biết vợ tôi có chịu đựng kịp đến bệnh viện không. Thế nhưng điều gì đến cũng đến, nước ối vợ tôi ra nhiều và bắt đầu sinh con. Do tôi từng nhiều lần đỡ đẻ cho mấy con dê nhà nuôi trước đó nên tôi cũng làm liều.

Tôi nói vợ tôi ráng rặn. Một lúc sau thì vợ tôi sinh con ra. Tôi ôm con lau mặt mũi, vỗ vào người mấy cái thì cháu khóc. Khi con tôi khóc thì tôi mới hết run sợ", anh S. nói tiếp.

Dù vợ anh S. sinh mẹ tròn con vuông, sức khỏe tốt nhưng anh S. vẫn bức xúc vì không được nhân viên y tế cho nhập viện để chị S. sinh con.

"Nếu trên đường đi, tôi không bình tĩnh, mà vợ sinh trên taxi có mệnh hệ gì thì ai chịu trách nhiệm. Tôi cũng không hiểu sao nữ nhân viên y tế không khám xem vợ tôi có dấu hiệu sinh con đến mức độ nào mà vội vàng yêu cầu chuyển viện. May mà trên đường đi mọi việc đều ổn định", anh S. nói thêm.

Khi đến Bệnh viện Long Khánh, vợ con anh S. được nhân viên y tế đưa vào cấp cứu, chuyển lên Khoa Sản để cắt dây rốn, khám sức khỏe.

Tối 17.1, PV Thanh Niên đã thông tin vụ việc đến một lãnh đạo Trung tâm y tế khu vực Châu Đức. Sáng 18.1, lãnh đạo này cho biết đã đề nghị nhân viên y tế có liên quan giải trình vụ việc.