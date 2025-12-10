Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Hành trình cứu thai phụ có thai ngoài tử cung vỡ lúc rạng sáng ở Cần Giờ

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
10/12/2025 18:35 GMT+7

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ (TP.HCM) vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công một trường hợp thai ngoài tử cung vỡ, giúp người bệnh được cứu kịp thời và hồi phục nhanh chóng.

Trường hợp cấp cứu thành công cho thai phụ có thai ngoài tử cung vỡ là minh chứng cho hiệu quả của mô hình đưa dịch vụ chuyên môn tuyến cuối đến gần người dân vùng biển Cần Giờ.

Bệnh nhân là chị N.T.N (26 tuổi, ở xã Cần Giờ, TP.HCM) đã 3 lần sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai. Hơn hai tuần trước, chị trễ kinh, đau bụng, thử que thì biết đã mang thai.

Thai ngoài tử cung vỡ lúc rạng sáng và hành trình cứu thai phụ tại Cần Giờ- Ảnh 1.

Ê kíp mổ cấp cứu cho thai phụ có thai ngoài tử cung vỡ tại Cần Giờ

ẢNH: BVCC

Khi đến bệnh viện thăm khám, chị được chẩn đoán thai ngoài tử cung và được điều trị nội khoa bằng thuốc MTX (Methotrexate) đa liều.

Tuy nhiên, đến rạng sáng 9.12, chị bắt đầu đau bụng, khó chịu dữ dội nên đã đến Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 lúc 2 giờ sáng.

Tại khoa cấp cứu, bác sĩ ghi nhận dấu hiệu phản ứng phúc mạc, siêu âm thấy khối thai ngoài tử cung bên trái kèm xuất huyết nội ổ bụng. Đây là tình trạng nguy hiểm, đòi hỏi phải phẫu thuật cấp cứu ngay để tránh biến chứng nặng và đe dọa tính mạng.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ kết luận tình trạng thai ngoài tử cung vỡ, điều trị nội khoa thất bại và nhanh chóng kích hoạt quy trình phẫu thuật cấp cứu.

Bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ với đầy đủ phương tiện phẫu thuật nội soi, hệ thống gây mê - hồi sức và ê kíp trực tại chỗ. Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 8 giờ sáng và kéo dài hơn một giờ.

Các bác sĩ đã loại bỏ khối thai ngoài tử cung bị vỡ, cầm máu và xử trí sạch ổ bụng, đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân.

Chỉ 8 giờ sau mổ, chị N. tỉnh táo, hết đau bụng, có thể ăn uống nhẹ và sinh hiệu ổn định. Gia đình bày tỏ sự biết ơn vì được can thiệp kịp thời ngay tại địa phương, không phải chuyển tuyến xa trong tình huống nguy kịch.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá thành công của ca phẫu thuật là bằng chứng rõ ràng cho năng lực xử trí cấp cứu sản phụ khoa tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ở Cần Giờ.

Khi người dân ở đảo xa được tiếp cận dịch vụ cấp cứu sản khoa chuyên sâu ngay tại địa phương, nguy cơ tử vong mẹ sẽ giảm đáng kể. Điều này đặc biệt quan trọng với các tình trạng cấp tính như thai ngoài tử cung vỡ, vốn có thể nguy hiểm hơn nhiều nếu phải chờ chuyển lên tuyến trên. 

