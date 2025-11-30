TP.HCM: 2 nữ sinh bị hành hung dã man, 1 em nhập viện cấp cứu

Ngày 30.11, Công an phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ, TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan lấy lời khai nhóm nữ sinh của một trường cao đẳng nghề trên địa bàn để củng cố hồ sơ, xử lý vụ hành hung khiến 1 người bị thương.

2 nữ sinh bị hành hung dã man, 1 em vào viện cấp cứu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Danh tính nạn nhân bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây được xác định là em N.T.N (16 tuổi), nữ sinh cùng trường với nhóm nữ sinh nói trên. Ngoài ra, còn có 1 nữ sinh khác cũng bị hành hung như em N.

Theo gia đình, khoảng 11 giờ ngày 28.11, tan trường, em N. đang đi đến cổng sau của một trường cao đẳng nghề trong công viên phần mềm Quang Trung (phường Trung Mỹ Tây) thì bất ngờ bị nhóm bạn nữ cùng lớp chặn lại. Tại đây, nhóm nữ sinh hành hung dã man em N. cùng 1 bạn học khác.

Cùng ngày, mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc nói trên. Theo đoạn clip, 2 nữ sinh nằm dài trên đất ôm đầu chịu trận, trong khi 4 nữ sinh kia ngồi lên người, dùng tay đánh vào đầu, chân liên tục đạp vào bụng, nắm tóc kéo lê.

Hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần. Xung quanh, có rất đông học sinh chạy xe đạp điện, dàn hàng đứng theo dõi, cổ vũ.

Công an làm việc nhóm nữ sinh hành hung ẢNH: CTV

Liên quan vụ việc, Công an phường Trung Mỹ Tây cho hay, trưa 28.11, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ tuần tra Công an phường nhận tin báo có nhóm nữ sinh tập trung đánh nhau ở khu vực công viên phần mềm Quang Trung.

Bước đầu, công an mời làm việc 3 nữ sinh đánh bạn, gồm em L.H.B.N (15 tuổi), P.Y.V (16 tuổi), T.H.T.B (16 tuổi). Đồng thời, thông báo cho gia đình và nhà trường.

Qua làm việc, P.Y.V thừa nhận có mâu thuẫn với em N.T.N nên đã rủ bạn đánh hội đồng nạn nhân. Kết quả của vụ việc làm em N.T.N bị chấn thương và phải cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục xác minh, làm rõ.