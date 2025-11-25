Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lật xe taxi công nghệ trên cầu vượt, tài xế bị thương, ùn xe kéo dài

Trần Kha
Trần Kha
25/11/2025 17:32 GMT+7

Trong lúc di chuyển xuống dốc cầu vượt Quang Trung (TP.HCM), chiếc xe taxi công nghệ đâm, va dải phân cách rồi lật ngửa, tài xế bị thương, giao thông ùn ứ nghiêm trọng.

Đến 16 giờ 30 phút ngày 25.11, Công an phường Trung Mỹ Tây cùng Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã giải quyết xong hiện trường vụ lật xe taxi công nghệ trên cầu vượt Quang Trung.

Lật xe taxi công nghệ trên cầu vượt, tài xế bị thương, ùn xe kéo dài - Ảnh 1.

Hiện trường lật xe taxi trên dốc cầu vượt Quang Trung

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, chiếc taxi công nghệ do nam tài xế tuổi trung niên điều khiển, hướng từ đường Quang Trung về đường Tô Ký.

Trong lúc taxi đổ dốc cầu vượt Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ), TP.HCM thì bất ngờ xe đâm, va dải phân cách bê tông trên cầu rồi lật ngửa.

Tại hiện trường, xe taxi hư hỏng nặng, móp mép, bể kính, bung túi khí, gãy trục bánh trước. Do va đập tài xế cũng bị chấn thương. Xe taxi nằm chắn lối ở dốc cầu, cản trở các phương tiện di chuyển, gây ùn ứ giao thông.

Lực lượng CSGT đến điều tiết giao thông, phân luồng từ xa, hạn chế các phương tiện lưu thông về đây để giảm ùn tắc, kẹt xe.

Thời điểm xảy ra sự cố lật xe taxi công nghệ, trên xe không chở hành khách. Một xe cứu hộ sau đó được huy động đến cẩu, đưa xe gặp nạn ra khỏi hiện trường, giao thông trên cầu vượt Quang Trung dần ổn định trở lại.

Nguyên nhân vụ lật xe taxi công nghệ đang được Đội CSGT An Sương làm rõ.

