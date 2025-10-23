Hy hữu: Thai ngoài tử cung ở buồng trứng dù đã đặt vòng tránh thai

Ngày 23.10, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp mang thai ngoài tử cung ở buồng trứng, dù người phụ nữ này đã đặt vòng tránh thai.

Sau phẫu thuật, sức khỏe thai phụ ổn định ẢNH: BVCC

Trước đó, chị N.L.N.T (34 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới, kèm chậm kinh. Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh khối thai ngoài tử cung nằm ở buồng trứng, cạnh tử cung vẫn còn vòng tránh thai đúng vị trí.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi xử lý khối thai ngoài tử cung. Đây là phương pháp phẫu thuật hiện đại, ít xâm lấn, an toàn, người bệnh hồi phục nhanh, ít đau sau mổ và đảm bảo tính thẩm mỹ, hạn chế sẹo. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

BS.CK2 Đào Bích Chiền (Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long) khuyến cáo việc đặt vòng tránh thai không có nghĩa là tránh thai tuyệt đối. Do đó, khi có các dấu hiệu bất thường như trễ kinh hoặc rối loạn kinh nguyệt, đau bụng dưới kéo dài, ra huyết âm đạo bất thường… cần đến thăm khám ngay tại các cơ sở y tế.

Theo thống kê y khoa, thai ngoài tử cung chiếm khoảng 1-2% tổng số ca mang thai. Thai ở buồng trứng chỉ chiếm khoảng 0,7-1% trong tổng số các trường hợp thai ngoài tử cung, được xem là cực kỳ hiếm gặp.

Điều đáng lưu ý là ở những thai phụ đã đặt vòng tránh thai, nếu xảy ra mang thai ngoài ý muốn, nguy cơ gặp thai ngoài tử cung sẽ cao hơn so với nhóm không đặt vòng. Trong trường hợp không được phát hiện và can thiệp kịp thời, thai ngoài tử cung có thể vỡ, gây mất máu ồ ạt, sốc mất máu, thậm chí đe dọa tính mạng.