Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hy hữu: Thai ngoài tử cung ở buồng trứng dù đã đặt vòng tránh thai

Duy Tân
Duy Tân
23/10/2025 10:18 GMT+7

Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa phẫu thuật thành công cho một phụ nữ mang thai ngoài tử cung ở buồng trứng, dù trước đó có đặt vòng tránh thai.

Ngày 23.10, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp mang thai ngoài tử cung ở buồng trứng, dù người phụ nữ này đã đặt vòng tránh thai.

Hy hữu: Thai ngoài tử cung ở buồng trứng dù đã đặt vòng tránh thai - Ảnh 1.

Sau phẫu thuật, sức khỏe thai phụ ổn định

ẢNH: BVCC

Trước đó, chị N.L.N.T (34 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới, kèm chậm kinh. Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh khối thai ngoài tử cung nằm ở buồng trứng, cạnh tử cung vẫn còn vòng tránh thai đúng vị trí.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi xử lý khối thai ngoài tử cung. Đây là phương pháp phẫu thuật hiện đại, ít xâm lấn, an toàn, người bệnh hồi phục nhanh, ít đau sau mổ và đảm bảo tính thẩm mỹ, hạn chế sẹo. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

BS.CK2 Đào Bích Chiền (Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long) khuyến cáo việc đặt vòng tránh thai không có nghĩa là tránh thai tuyệt đối. Do đó, khi có các dấu hiệu bất thường như trễ kinh hoặc rối loạn kinh nguyệt, đau bụng dưới kéo dài, ra huyết âm đạo bất thường… cần đến thăm khám ngay tại các cơ sở y tế.

Theo thống kê y khoa, thai ngoài tử cung chiếm khoảng 1-2% tổng số ca mang thai. Thai ở buồng trứng chỉ chiếm khoảng 0,7-1% trong tổng số các trường hợp thai ngoài tử cung, được xem là cực kỳ hiếm gặp.

Điều đáng lưu ý là ở những thai phụ đã đặt vòng tránh thai, nếu xảy ra mang thai ngoài ý muốn, nguy cơ gặp thai ngoài tử cung sẽ cao hơn so với nhóm không đặt vòng. Trong trường hợp không được phát hiện và can thiệp kịp thời, thai ngoài tử cung có thể vỡ, gây mất máu ồ ạt, sốc mất máu, thậm chí đe dọa tính mạng.

Tin liên quan

Đau bụng chóng mặt, nhập viện bác sĩ phát hiện thai ngoài tử cung dọa vỡ

Đau bụng chóng mặt, nhập viện bác sĩ phát hiện thai ngoài tử cung dọa vỡ

Bệnh nhân N.T.N.Q (32 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM) được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, chóng mặt. Trong quá trình mổ nội soi, bác sĩ phát hiện tai vòi bên phải tử cung viêm đính kèm một khối thai ngoài tử cung đang chảy máu.

Khám phá thêm chủ đề

thai ngoài tử cung Buồng trứng vòng tránh thai thai phụ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận