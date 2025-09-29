Dấu hiệu nào để nhận biết suy buồng trứng sớm?

Bác sĩ Phan Thị Thu Thảnh - Phó trưởng Trung tâm IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam, giải đáp: Suy buồng trứng sớm đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại đối với sức khỏe phụ nữ hiện đại. Nó không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe tổng thể của phụ nữ. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu suy buồng trứng sớm là vô cùng quan trọng để có thể điều trị kịp thời, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm thiểu các biến chứng lâu dài.

Suy buồng trứng sớm là gì?

Suy buồng trứng sớm còn có tên gọi là suy buồng trứng nguyên phát (Primary ovarian insufficiency - POI), là tình trạng buồng trứng của người phụ nữ ngừng hoạt động ở tuổi dưới 40. Suy buồng trứng sớm là tên gọi phổ biến trước đây nhưng ngày nay không còn được ưa chuộng vì mức độ suy giảm buồng trứng có thể thay đổi theo thời gian.

POI thường bị nhầm lẫn với mãn kinh nhưng thực tế đây là 2 tình trạng khác nhau. Không phải mọi trường hợp bị POI đều có mức độ suy giảm chức năng buồng trứng giống nhau và không phải lúc nào buồng trứng cũng ngừng hoạt động hoàn toàn, đôi khi nang trứng nguyên thủy (có từ lúc mới sinh ra) vẫn còn và phụ nữ vẫn có kinh nguyệt. Trong khi đó, mãn kinh xảy ra khi nang nguyên thủy đã hết, dẫn đến chấm dứt hoàn toàn kinh nguyệt.

Bác sĩ Phan Thị Thu Thảnh - Phó trưởng Trung tâm IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam ẢNH: P.N

Triệu chứng suy buồng trứng sớm là gì?

Trong một số trường hợp, suy buồng trứng sớm có thể diễn ra âm thầm, khiến cho người phụ nữ bị vô sinh mà không giải thích được lý do vì sao. Một số khác sẽ có các triệu chứng sau đây:

Thường bị vô kinh trong 4-6 tháng, nồng độ hormone estradiol thấp và nồng độ FSH tăng cao. Thường xuyên bốc hỏa, nóng bức, mất ngủ giữa đêm. Âm hộ khô, đau rát khi giao hợp, giảm hoặc mất ham muốn tình dục.

Xuất hiện các biểu hiện liên quan đến việc cơ thể ngừng sử dụng estrogen (hormone do buồng trứng sản xuất) trong thời gian dài như ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, sức khỏe tim mạch và sức khỏe xương khớp.

Các phương pháp điều trị suy buồng trứng sớm

Hiện tại, không có phương thức điều trị nào có thể đảo ngược tổn thương gây ra cho các tế bào trứng khỏe mạnh, tăng chức năng của các tế bào trứng hiện có hoặc thậm chí tạo ra các tế bào trứng mới.

Điều trị suy buồng trứng sớm chủ yếu là bổ sung estrogen để làm giảm các triệu chứng đau đầu, bốc hỏa, duy trì mật độ xương, giảm nguy cơ gãy xương, giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và tự miễn, bảo vệ chức năng nhận thức và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Về mặt sinh sản, bạn vẫn có khả năng mang thai tự nhiên nhưng cơ hội rất thấp. Bác sĩ có thể tư vấn bạn sử dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm, uống thực phẩm dinh dưỡng hỗ trợ trước điều trị, trữ đông trứng bảo tồn khả năng sinh sản nếu chưa có gia đình hoặc chưa có kế hoạch mang thai sớm. Và phương án điều trị chính thành công vẫn là thụ tinh trong ống nghiệm từ trứng hiến tặng.

Về mặt tâm lý, mắc suy buồng trứng sớm có thể khiến bệnh nhân và người thân lo lắng, suy sụp. Vì thế, bạn nên xem xét việc gặp bác sĩ tâm lý để tư vấn, theo dõi chặt chẽ và có biện pháp đối phó với căng thẳng nếu cần thiết.

Cách phòng ngừa suy buồng trứng sớm

Hiện nay chưa có cách nào để phòng ngừa suy buồng trứng, chị em nên kịp thời thăm khám kiểm tra sức khỏe định kỳ nếu có những dấu hiệu bất thường về kinh nguyệt như máu kinh ít, kinh thưa dần, mất kinh mấy tháng liên tiếp, hiếm muộn, giao hợp đau rát, bốc hỏa,… Điều này giúp phát hiện tình trạng suy buồng trứng sớm và chủ động trong phương án điều trị.