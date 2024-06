Khởi tố giáo viên vô ý để cháu bé ngã vào xô nước tử vong

Ngày 6.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.T.Y.H (30 tuổi, ngụ H.Côn Đảo) để điều tra làm rõ về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. H. đang là giáo viên tại một trường mầm non trên địa bàn H.Côn Đảo.



Một góc H.Côn Đảo NGUYỄN LONG

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 1.2023, H. nhận trông giữ trẻ tại nhà của mình ở khu dân cư số 9, H.Côn Đảo nhưng không được cơ quan chức năng cấp phép.

Ngày 29.4, H. nhận trông giữ bé V. (2 tuổi, ngụ H.Côn Đảo) tại nhà của mình. Thời gian này, ngoài cháu V. còn có nhiều cháu bé khác cũng được H. trông giữ.

Khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, bé V. vệ sinh ra khỏi bỉm nên H. ôm xuống nhà vệ sinh để bé đứng 2 tay cầm vào thành xô nhựa có chứa nước.

Tiếp đó, H. đi lên khu vực phòng khách lấy quần áo, bỉm để thay cho cháu V. Tại đây, H. đứng nói chuyện với người thân trong nhà của mình. Lát sau, một cháu bé lên báo cho H. biết V. bị ngã vào xô chứa nước.

H. nhanh chóng chạy xuống nhà vệ sinh ôm cháu V. lên khỏi xô nước, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong sau đó.

Được biết, cô H. là giáo viên trường mầm non, công tác trong ngành giáo dục được 4 năm.