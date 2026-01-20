Toàn cảnh 17h: Từ nghĩa trang Bình Hưng Hòa đến trường học khang trang | Công an TP.HCM xử lý quán nhậu lấn chiếm vỉa hè

Toàn cảnh 17h ngày 20.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Không khí lạnh tràn về, 32 tỉnh có rét đậm, rét hại, gió mạnh

Đợt không khí lạnh cực mạnh tràn xuống nước ta sẽ gây ra rét đậm, rét hại ở 18 tỉnh, thành phố Bắc bộ, bắc Trung bộ và gió mạnh ở ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang.

Ngắm bộ quýt “Phúc – Lộc – Thọ” khổng lồ có giá hàng trăm triệu

Giữa thị trường cây cảnh Tết sôi động, bộ quýt "Phúc – Lộc – Thọ" khổng lồ của một nhà vườn tại Hưng Yên gây chú ý khi được chào bán với mức giá bạc trăm triệu đồng, khiến nhiều khách hàng sẵn sàng chi tiền sở hữu.

EU gấp rút đối phó thuế quan của ông Trump, sẵn sàng trả đũa

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 18.1 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp các mức thuế quan mới trên diện rộng đối với một số đồng minh NATO nếu Washington không được mua Greenland.

