Toàn cảnh 17h: Cứu 4 khách nước ngoài kẹt giữa ghềnh đá | Hành trình đồng thuận bên bờ kênh Đôi

Từ đầu giờ chiều đến tối giữa tháng 1.2026, một tiệm cho thuê áo dài trong hẻm 166 đường Hồ Bá Kiện (ở P. Hòa Hưng, TP.HCM) liên tục đón khách, nhiều khác đã phải đến sớm và xếp hàng đợi. Phần lớn là các bạn trẻ đến xem mẫu, thử đồ và chờ đến lượt thuê áo dài để chụp ảnh tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bài phát biểu của thủ khoa Trần Vĩnh Hưng ngành thiết kế nội thất trong lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Hoa Sen vào chiều 18.1.2026 đã khiến nhiều người trong khán phòng lắng lại.

Để cầm được tấm bằng tốt nghiệp trên tay, Trần Vĩnh Hưng ví von hành trình học đại học của mình từng là một "bản vẽ hỏng cuộc đời".

Jeff Wise, chuyên gia về hàng không và là một trong những người am hiểu hàng đầu về vụ MH370, đã lên tiếng về những thông tin lan truyền trên mạng trong tuần qua.

