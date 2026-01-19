Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Cứu 4 khách nước ngoài kẹt giữa ghềnh đá | Hành trình đồng thuận bên bờ kênh Đôi
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Cứu 4 khách nước ngoài kẹt giữa ghềnh đá | Hành trình đồng thuận bên bờ kênh Đôi

Thanh Niên
Thanh Niên
19/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 19.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 19.1: Cứu 4 khách nước ngoài kẹt giữa ghềnh đá | Hành trình đồng thuận bên bờ kênh Đôi

Cửa hàng cho thuê áo dài ở TP.HCM đắt khách dịp tết: Giới trẻ chen nhau tới thuê

Từ đầu giờ chiều đến tối giữa tháng 1.2026, một tiệm cho thuê áo dài trong hẻm 166 đường Hồ Bá Kiện (ở P. Hòa Hưng, TP.HCM) liên tục đón khách, nhiều khác đã phải đến sớm và xếp hàng đợi. Phần lớn là các bạn trẻ đến xem mẫu, thử đồ và chờ đến lượt thuê áo dài để chụp ảnh tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nhu cầu tăng vọt, cửa hàng đắt khách dịp tết: Giới trẻ chen nhau tới thuê

Bài phát biểu về hành trình xé bỏ “bản vẽ hỏng cuộc đời” của thủ khoa ngành thiết kế nội thất

Bài phát biểu của thủ khoa Trần Vĩnh Hưng ngành thiết kế nội thất trong lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Hoa Sen vào chiều 18.1.2026 đã khiến nhiều người trong khán phòng lắng lại.

Để cầm được tấm bằng tốt nghiệp trên tay, Trần Vĩnh Hưng ví von hành trình học đại học của mình từng là một "bản vẽ hỏng cuộc đời".

Bài phát biểu về hành trình xé bỏ ‘bản vẽ hỏng cuộc đời’ của thủ khoa ngành thiết kế nội thất

Hy vọng tìm thấy MH370 bị dập tắt sau phát hiện “bất thường”?

 Jeff Wise, chuyên gia về hàng không và là một trong những người am hiểu hàng đầu về vụ MH370, đã lên tiếng về những thông tin lan truyền trên mạng trong tuần qua.

Hy vọng tìm thấy MH370 bị dập tắt sau phát hiện 'bất thường'

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

