Toàn cảnh 17h: Băng giá đẹp lung linh trên đỉnh Mẫu Sơn | Hầm chui nút giao An Phú sắp thông xe

Toàn cảnh 17h ngày 22.1: Băng giá đẹp lung linh trên đỉnh Mẫu Sơn | Hầm chui nút giao An Phú sắp thông xe

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Bắc rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu. Cập nhật số liệu đo lúc 7 giờ sáng nay, khu vực Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) có nhiệt độ thấp nhất miền Bắc là 0,2 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) là 4,4 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) là 4,8 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 5,3 độ C.

Xử lý xe máy vi phạm lòng đường, đậu trên vỉa hè, CSGT hỏi không có ai nhận là chủ phương tiện nên ghi hình để phạt nguội.

