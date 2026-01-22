Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Băng giá đẹp lung linh trên đỉnh Mẫu Sơn | Hầm chui nút giao An Phú sắp thông xe
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Băng giá đẹp lung linh trên đỉnh Mẫu Sơn | Hầm chui nút giao An Phú sắp thông xe

Thanh Niên
Thanh Niên
22/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 22.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 22.1: Băng giá đẹp lung linh trên đỉnh Mẫu Sơn | Hầm chui nút giao An Phú sắp thông xe

Miền Bắc rét đậm rét hại cả ngày lẫn đêm, khi nào nắng ấm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Bắc rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu. Cập nhật số liệu đo lúc 7 giờ sáng nay, khu vực Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) có nhiệt độ thấp nhất miền Bắc là 0,2 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) là 4,4 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) là 4,8 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 5,3 độ C.

Miền Bắc rét đậm rét hại cả ngày lẫn đêm, khi nào nắng ấm

Vũng Tàu: CSGT quay hình phạt nguội xe máy đậu trên vỉa hè, vì sao?

Xử lý xe máy vi phạm lòng đường, đậu trên vỉa hè, CSGT hỏi không có ai nhận là chủ phương tiện nên ghi hình để phạt nguội. 

Vì sao CSGT quay hình phạt nguội xe máy đậu trên vỉa hè ở Vũng Tàu?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

