5 đợt không khí lạnh dồn dập, tuần tới miền Bắc rét đậm, rét hại

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chỉ trong 1 tháng qua, từ ngày 11.12.2025 - 10.1.2026, đã có 5 đợt không khí lạnh liên tiếp ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Trong đó, khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất là miền Bắc, Bắc Trung bộ.

Miền Bắc đón không khí lạnh vào tuần tới, rét đậm, rét hại quay trở lại

Cụ thể, các đợt không khí lạnh vào ngày 3.12.2025, ngày 13.12.2025, đêm 24.12.2025, ngày 1.1.2026 và ngày 5.1.2026. Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 5.1.2026 gây gió mạnh tại trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) với gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 và gây ra rét đậm, rét hại diện rộng cho các tỉnh miền Bắc từ 6 - 9.1.

Dự báo, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 - 11 độ C, vùng núi từ 5 - 7, độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Sương muối, băng giá cũng xảy ra tại các vùng núi cao của tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Nghệ An.

Nhận định xu thế khí hậu trong 1 tháng tới, từ ngày 11.1 - 10.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Trong thời gian này, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày ở khu vực vùng núi phía bắc và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá.

Dự báo trong thời kỳ này, miền Trung tiếp tục có mưa lớn diện rộng tại các khu vực Hà Tĩnh - Huế, duyên hải Nam Trung bộ và phía tây Nam bộ. Thời tiết trên phạm vi cả nước có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong khoảng 1 tháng tới có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu, thuyền.

Các đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ giảm mạnh ở các khu vực vùng núi cao phía bắc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, các cấp chính quyền, người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong thời hạn 1 - 3 ngày để có phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất, dân sinh.