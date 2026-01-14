Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

5 đợt không khí lạnh dồn dập, tuần tới miền Bắc rét đậm, rét hại

Phan Hậu
Phan Hậu
14/01/2026 07:29 GMT+7

Dự báo thời tiết từ ngày 21.1, các tỉnh miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, thời tiết rét đậm, rét hại trở lại. Vùng núi cao phía bắc nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chỉ trong 1 tháng qua, từ ngày 11.12.2025 - 10.1.2026, đã có 5 đợt không khí lạnh liên tiếp ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Trong đó, khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất là miền Bắc, Bắc Trung bộ.

5 đợt không khí lạnh dồn dập, tuần tới miền Bắc rét đậm, rét hại - Ảnh 1.

Miền Bắc đón không khí lạnh vào tuần tới, rét đậm, rét hại quay trở lại

ẢNH: T.N

Cụ thể, các đợt không khí lạnh vào ngày 3.12.2025, ngày 13.12.2025, đêm 24.12.2025, ngày 1.1.2026 và ngày 5.1.2026. Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 5.1.2026 gây gió mạnh tại trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) với gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 và gây ra rét đậm, rét hại diện rộng cho các tỉnh miền Bắc từ 6 - 9.1.

Dự báo, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 - 11 độ C, vùng núi từ 5 - 7, độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Sương muối, băng giá cũng xảy ra tại các vùng núi cao của tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Nghệ An.

Nhận định xu thế khí hậu trong 1 tháng tới, từ ngày 11.1 - 10.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. 

Trong thời gian này, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày ở khu vực vùng núi phía bắc và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá.

Dự báo trong thời kỳ này, miền Trung tiếp tục có mưa lớn diện rộng tại các khu vực Hà Tĩnh - Huế, duyên hải Nam Trung bộ và phía tây Nam bộ. Thời tiết trên phạm vi cả nước có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong khoảng 1 tháng tới có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu, thuyền. 

Các đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ giảm mạnh ở các khu vực vùng núi cao phía bắc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, các cấp chính quyền, người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong thời hạn 1 - 3 ngày để có phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất, dân sinh.

Tin liên quan

Không khí lạnh suy yếu, báo động ô nhiễm không khí ở 2 tỉnh

Không khí lạnh suy yếu, báo động ô nhiễm không khí ở 2 tỉnh

Không khí lạnh suy yếu khiến nhiệt độ miền Bắc tăng dần, trời ấm hơn nhưng ô nhiễm không khí tiếp tục gia tăng. Một số nơi ghi nhận chất lượng không khí ở mức 'rất kém', ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe con người.

Khám phá thêm chủ đề

Không khí lạnh rét đậm rét hại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận