Không khí lạnh suy yếu, báo động ô nhiễm không khí ở 2 tỉnh

Chia sẻ với Thanh Niên, một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đang suy yếu khiến nền nhiệt độ miền Bắc tăng lên, trời ấm hơn nhưng vẫn duy trì trạng thái rét khô, nghịch nhiệt khiến ô nhiễm không khí chưa có dấu hiệu suy giảm trong những ngày tới.

Thái Nguyên có 2 trạm đo cho chỉ số AQI ở mức "rất kém", 1 trạm ở mức "xấu" ẢNH: P.H (CHỤP MÀN HÌNH)

Nhiệt độ đo lúc 5 giờ 30 sáng nay tại các trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận thấp nhất ở Trùng Khánh (Cao Bằng) 6 độ C; Sa Pa (tỉnh Lào Cai) là 8,3 độ C.

Còn tại các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ phổ biến từ 10 - 14 độ C. Còn tại các tỉnh bắc Trung bộ, nhiệt độ vào buổi sáng sớm tăng lên trong khoảng 15 - 17 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 13.1, khi trời có nắng, nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc trong khoảng 22 - 25 độ C. Các tỉnh bắc Trung bộ khoảng 23 - 26 độ C. Trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục suy yếu khiến thời tiết miền Bắc, bắc Trung bộ trời ấm hơn.

Còn theo dữ liệu trên Cổng thông tin quan trắc môi trường, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ô nhiễm không khí tiếp tục gia tăng, nghiêm trọng hơn ở các trạm đo khu vực miền Bắc.

Trong đó, chỉ số chất lượng không khí (AQI) cập nhật lúc 6 giờ sáng nay ở một số nơi đạt ngưỡng "rất kém" ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Cụ thể, tại khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang (địa bàn TP.Bắc Giang cũ), tỉnh Bắc Ninh chỉ số AQI là 203.

Tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 2 trạm có AQI ở ngưỡng "rất kém", gồm: tổ 7, P.Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên và sân vận động Gang thép, P.Trung Thành. Ngoài ra, khu vực đường Hùng Vương, TP.Thái Nguyên cũ có chỉ số AQI là 197 - ở ngưỡng xấu. Trong sáng nay, ô nhiễm không khí tại Hà Nội, Phú Thọ ghi nhận chỉ số AQI ở ngưỡng xấu.

Cũng theo chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trời rét khô và hiện tượng nghịch nhiệt khiến bụi mịn khó khuếch tán nếu trời có mưa thì sẽ rửa trôi bụi, góp phần làm sạch không khí. Tuy nhiên, dự báo trong những ngày tới, các tỉnh đồng bắc Bắc bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội xác suất mưa rất thấp, gần như không có mưa.

Dự báo từ sau ngày 21 - 22.1, đợt không khí lạnh mới sẽ tác động, ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc nước ta. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này được dự báo có cường độ không mạnh như đợt không khí lạnh vừa qua.