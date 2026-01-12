Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội và 3 tỉnh ở mức xấu

Phan Hậu
Phan Hậu
12/01/2026 08:10 GMT+7

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội và các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên đang ở mức xấu. Người dân nên giảm các hoạt động ở ngoài trời và đeo khẩu trang chống bụi mịn khi phải ra đường.

Cập nhật lúc 6 giờ sáng nay 12.1, ô nhiễm không khí tại Hà Nội và các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên tiếp tục gia tăng, khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại nhiều trạm quan trắc đang ở mức kém.

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội và 3 tỉnh ở mức xấu- Ảnh 1.

Hà Nội ghi nhận 2 khu vực ô nhiễm không khí ở mức xấu trong sáng 12.1

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong đó, tại Hà Nội ghi nhận 2 khu vực ô nhiễm không khí ở mức xấu, gồm: khu vực số 556 Nguyễn Văn Cừ (Q.Long Biên cũ) với chỉ số AQI lên tới 166; khu vực Đại học Bách Khoa Hà Nội chỉ số AQI là 183. Ngoài ra, khu vực Công viên Nhân Chính, đường Khuất Duy Tiến có chất lượng không khí ở mức kém, AQI là 137.

Thái Nguyên cũng ghi nhận 3 trạm đo có AQI ở ngưỡng xấu, gồm: tổ 7, P.Quan Triều là 176; sân vận động Gang thép, P.Trung Thành là 172; đường Hùng Vương (TP.Thái Nguyên cũ) là 187.

Tỉnh Hưng Yên ghi nhận 2 trạm đo có chất lượng không khí ở mức xấu, gồm: số 437 Nguyễn Văn Linh (TP.Hưng Yên cũ) có chỉ số AQI là 186 và khu vực cầu Thái Bình, đường Trần Thái Tông (TP.Thái Bình cũ) có chỉ số AQI là 162.

Tại tỉnh Bắc Ninh, Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, P.Ngô Quyền`(TP.Bắc Giang cũ) có AQI là 157.

Còn tại Phú Thọ, khu vực đường Hùng Vương, TP.Việt Trì cũng có AQI là 146, ở mức kém.

Trong những ngày vừa qua, ô nhiễm không khí không chỉ xuất hiện tại Hà Nội mà có xu hướng lan rộng ở các tỉnh miền Bắc.

Theo một chuyên gia môi trường cho biết, miền Bắc đang trải qua đợt rét khô, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, độ ẩm thấp, trời nắng hanh hưởng tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí.

Khi trời nắng hanh, lớp không khí sát mặt đất bị đốt nóng nhưng ban đêm nhiệt độ lại giảm rất sâu. Theo đó, lớp không khí lạnh và nặng phía dưới bị "khóa" lại bởi lớp không khí ấm phía trên tạo thành một chiếc vung kín khiến khói bụi từ phương tiện giao thông, sản xuất công nghiệp không thể khuếch tán lên cao mà bị giữ lại sát mặt đất, điều này khiến chỉ số bụi mịn PM2.5 thường xuyên ở mức xấu (màu đỏ) hoặc nguy hại (màu tím) vào sáng sớm.

Trong điều kiện thời tiết hanh khô, độ ẩm không khí rất thấp, khi không có hơi ẩm bao quanh để các hạt bụi kết tụ lại và rơi xuống (sa lắng), các hạt bụi mịn sẽ ở trạng thái lơ lửng trong không khí lâu hơn và xa hơn. Đó là lý do sáng sớm, trời có sương mù dày đặc mà thực chất là sương mù quang hóa trộn lẫn bụi mịn cực kỳ độc hại.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe, người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật chỉ số AQI để kiểm tra chất lượng không khí trước khi ra ngoài đường, hạn chế các hoạt động mạnh vào khung giờ sáng sớm, đây là thời điểm nghịch nhiệt mạnh nhất ô nhiễm không khí thường ở mức cao nhất trong ngày. Khi ra đường, người dân nên đeo khẩu trang đạt chuẩn, sử dụng các loại khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn.

Rét khô 'khóa' bụi mịn, ô nhiễm không khí lan rộng ở miền Bắc

Rét khô 'khóa' bụi mịn, ô nhiễm không khí lan rộng ở miền Bắc

Trong những ngày rét khô vừa qua, ô nhiễm không khí mở rộng ra các tỉnh miền Bắc khi nhiều trạm đo chất lượng không khí (AQI) tại khu vực đang ở mức kém.

ô nhiễm không khí Bụi mịn chất lượng không khí ô nhiễm không khí Hà Nội
