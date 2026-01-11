Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Rét khô 'khóa' bụi mịn, ô nhiễm không khí lan rộng ở miền Bắc

Phan Hậu
Phan Hậu
11/01/2026 18:27 GMT+7

Trong những ngày rét khô vừa qua, ô nhiễm không khí mở rộng ra các tỉnh miền Bắc khi nhiều trạm đo chất lượng không khí (AQI) tại khu vực đang ở mức kém.

Trong ngày 11.1, ô nhiễm không khí không chỉ xuất hiện ở Hà Nội mà tiếp tục ghi nhận xảy ra ở nhiều khu vực tại Thái Nguyên, Bắc Giang, Hưng Yên...

Ô nhiễm không khí lan rộng ở miền Bắc - Ảnh 1.

Ô nhiễm không khí đang lan rộng ở các tỉnh miền Bắc (ảnh minh họa)

ẢNH: TN

Theo thông tin trên website Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chỉ số AQI đo theo thời gian thực cập nhật đến cuối giờ chiều ngày 11.1 ghi nhận ở mức kém.

Cụ thể, ở Hưng Yên, chỉ số AQI lúc 16 giờ, tại trạm đo số 437 Nguyễn Văn Linh (TP.Hưng Yên cũ) lên tới 142 - cao nhất trong các trạm đo ở miền Bắc.

Tại Thái Nguyên cũ, cập nhật lúc 16 giờ chiều nay, chỉ số AQI ở 3 trạm ở mức kém, gồm: đường Hùng Vương là 118; tại tổ 7, P.Quan Triều là 122; tại sân vận động Gang thép, P.Trung Thành là 103.

Đến 16 giờ chiều nay, Hà Nội vẫn ghi nhận nhiều trạm đo có chỉ số AQI ở mức kém, gồm: số 556 Nguyễn Văn Cừ là 137; Đại học Bách khoa Hà Nội, đường Giải Phóng là 133; Công Nhân Chính, đường Khuất Duy Tiến là 131.

Tại tỉnh Bắc Ninh, chỉ số AQI đo tại Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang (P.Ngô Quyền, TP.Bắc Giang cũ) là 121.

Chia sẻ với Thanh Niên, một chuyên gia môi trường cho biết, trong bối cảnh miền Bắc đang trải qua đợt rét khô (nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, độ ẩm thấp), tình trạng nắng hanh không chỉ gây khó chịu về da liễu mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí.

Phân tích tác động cụ thể, vị chuyên gia này cho rằng, trong những ngày rét khô, trời nắng hanh, ban ngày mặt trời đốt nóng lớp không khí sát mặt đất, nhưng ban đêm nhiệt độ lại giảm rất sâu. Lớp không khí lạnh và nặng phía dưới bị "khóa" lại bởi lớp không khí ấm phía trên, tạo thành một chiếc vung kín.

Theo đó, khói bụi từ phương tiện giao thông, sản xuất công nghiệp không thể khuếch tán lên cao mà bị giữ lại sát mặt đất, điều này khiến chỉ số bụi mịn PM2.5 thường xuyên ở mức xấu (màu đỏ) hoặc nguy hại (màu tím) vào sáng sớm.

Ngoài ra, trong thời tiết hanh khô, độ ẩm không khí rất thấp, khi không có hơi ẩm bao quanh để các hạt bụi kết tụ lại và rơi xuống (sa lắng), các hạt bụi mịn sẽ ở trạng thái lơ lửng trong không khí lâu hơn và xa hơn. Đó là lý do sáng sớm, trời có sương mù dày đặc mà thực chất là sương mù quang hóa trộn lẫn bụi mịn cực kỳ độc hại.

Vị chuyên gia này cũng khuyến cáo, để chủ động bảo vệ sức khỏe trong điều kiện ô nhiễm không khí tiếp tục duy trì trong những ngày tới, người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật chỉ số chỉ số AQI để kiểm tra chất lượng không khí trước khi ra ngoài, đặc biệt vào khung giờ sáng sớm, là thời điểm nghịch nhiệt mạnh nhất. 

Người dân nên đeo khẩu trang đạt chuẩn, sử dụng các loại khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn khi tham gia giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có rét khô trong những ngày tới, nhiệt độ ngày, đêm chênh lệch đến 10 độ C. Dự báo từ chiều tối và đêm 15.1 - 17.1, vùng núi Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và đây sẽ là yếu tố góp phần làm giảm ô nhiễm không khí ở miền Bắc.

