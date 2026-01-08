Cách ứng phó nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch do ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh tim mạch, đột quỵ

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tiếp xúc với các chất ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, bệnh tim mạch, đột quỵ, tổn thương da, bệnh về mắt, đồng thời tác động đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và sức khỏe tâm thần.

Tiếp xúc với các chất ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc đường hô hấp cấp, tim mạch ẢNH: ĐINH HUY

Bộ Y tế cho biết, báo cáo của hệ thống giám sát cho thấy, dù tình trạng ô nhiễm có chịu ảnh hưởng từ khí hậu, thời tiết, các mùa trong năm, nhưng dữ liệu quan trắc vẫn cho thấy mức độ ô nhiễm gia tăng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Để phòng chống tác động của ô nhiễm không khí, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe tùy thuộc vào mức độ chất lượng không khí được thể hiện qua chỉ số AQI.

Cụ thể, khi AQI ở mức trung bình từ 51 - 100, người bình thường có thể tham gia các hoạt động ngoài trời mà không hạn chế. Tuy nhiên, những người nhạy cảm được khuyến cáo giảm thời gian hoạt động ngoài trời và theo dõi sức khỏe nếu có triệu chứng bất thường.

Khi AQI ở mức kém từ 101 - 150, người dân nên giảm thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao như đường phố, công trình xây dựng. Học sinh có thể tham gia hoạt động ngoài trời nhưng cần hạn chế tập thể dục hay vận động mạnh trong thời gian dài.

Điều chỉnh thời gian làm việc, học tập

Khi chỉ số AQI ở mức xấu, từ 151 - 200, người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời, lựa chọn thời điểm ít ô nhiễm để làm việc và nghỉ ngơi nhiều hơn. Việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay cho xe máy; xe đạp được khuyến khích để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Người nhạy cảm (trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người mắc bệnh hô hấp và tim mạch) được khuyến nghị thực hiện các hoạt động trong nhà, vệ sinh mũi, họng và mắt bằng nước muối sinh lý. Với AQI ở mức rất xấu, từ 201 - 300, mọi hoạt động ngoài trời nên được hạn chế đến mức thấp nhất.

Các gia đình sống gần khu vực ô nhiễm cần đóng cửa sổ và cửa ra vào để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Việc sử dụng khẩu trang có khả năng ngăn bụi mịn được khuyến nghị.

Khi AQI ở mức nguy hại từ 301 - 500, tất cả các hoạt động ngoài trời nên được tránh. Người dân cần chuyển sang các hoạt động trong nhà và đảm bảo đóng kín cửa sổ, cửa ra vào. Đối với trẻ em tại các trường học, cần cân nhắc cho nghỉ học nếu tình trạng không khí ở mức nguy hại kéo dài trong ba ngày liên tiếp. Trong trường hợp phải đi học, cần điều chỉnh thời gian học và hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Trường hợp môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (VN-AQI ngày có giá trị từ 301 trở lên trong thời gian 3 ngày liên tục), có thể xem xét tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc của các cơ quan, tổ chức, trường học.

Nếu bắt buộc đi học cần tránh các hoạt động ngoài trời, chuyển sang các hoạt động trong nhà hoặc điều chỉnh thời gian học cho phù hợp. Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người ở ngoài trời.