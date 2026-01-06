Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Truy tận gốc nguồn thải gây ô nhiễm không khí, đưa lên bản đồ số

Phan Hậu
Phan Hậu
06/01/2026 14:04 GMT+7

Vấn đề ô nhiễm không khí tại Hà Nội sẽ không thể giải quyết triệt để nếu cơ quan quản lý không biết chính xác nguồn thải đó đến từ đâu, ở địa bàn nào và mỗi năm thải ra bao nhiêu tấn khói bụi.

Đó là chia sẻ từ ông Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, tại hội thảo Kiểm soát ô nhiễm không khí Hà Nội - thách thức và hành động, do Báo Tiền Phong phối hợp với Trường đại học Công nghệ GTVT, Sở NN-MT, Sở Xây dựng TP.Hà Nội tổ chức sáng 6.1.

Truy tận gốc nguồn thải, đưa lên bản đồ số để kiểm soát ô nhiễm không khí - Ảnh 1.

Ông Hoàng Dương Tùng kiến nghị phải truy được địa chỉ nguồn thải, Hà Nội mới kiểm soát được ô nhiễm không khí

ẢNH: TRIỀU DƯƠNG

Ông Tùng cho rằng, đến nay đã xác định ô nhiễm không khí do 4 nguồn chính: sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông, đốt rác. Nhưng để quản lý, kiểm soát hiệu quả, cơ quan chức năng phải trả lời câu hỏi cụ thể hơn, nguồn thải đó nằm ở đâu, thuộc địa bàn nào, mỗi năm thải ra bao nhiêu tấn bụi, khí thải.

Nếu như không có những dữ liệu này, cơ quan quản lý không thể quy trách nhiệm rõ ràng ô nhiễm không khí đến từ các nhà máy xi măng, nhiệt điện hay làng nghề.

Ông Tùng cho rằng, để quản lý, kiểm soát ô nhiễm không khí phải dựa trên dữ liệu và chuyển đổi tư duy từ quản lý hành chính sang quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu, trong đó giải pháp đột phá duy nhất là số hóa tất cả các nguồn thải lên một bản đồ số. 

"Bản đồ số này phải được cập nhật đầy đủ dữ liệu của cơ sở sản xuất, địa chỉ, ngành nghề, đang sản xuất cái gì, phát thải bao nhiêu. Khi có những dữ liệu này kết hợp hệ thống quan trắc trực tuyến có thể tính toán ngay lập tức mức độ góp phần gây ô nhiễm của từng nguồn thải", ông Tùng nói và kiến nghị cần có quy định cơ sở sản xuất phải báo cáo định kỳ trên ứng dụng di động chứ không chờ đợi phát phiếu kê khai.

Cũng theo ông Tùng, nếu xây dựng được kho dữ liệu nguồn thải thì Hà Nội thì mới có thể xác định rõ nguồn ô nhiễm là nội tại hay do phát tán từ các tỉnh lân cận theo hướng gió, từ đó sẽ xây dựng các kịch bản để chủ động ứng phó.

Ông Vũ Hữu Liêm, Giám đốc Trung tâm Giám sát nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, Cục Viễn thám quốc gia (Bộ NN-MT), cho biết vừa qua đơn vị này phối hợp với chuyên gia của Trường đại học Công nghệ GTVT sử dụng 2 nhóm giải pháp phát hiện ô nhiễm không khí tại Hà Nội gồm: ứng dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao và siêu cao giám sát công trường xây dựng, làng nghề và phát hiện những dấu hiệu phát thải như ống khói, điểm đốt mở. Thứ hai là sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát và xử lý các tình huống phát sinh theo thời gian thực cung cấp dữ liệu trực tiếp phục vụ công tác kiểm tra, xử lý.

Qua đó, cơ quan chức năng xác định 68 công trường xây dựng, 14 làng nghề tái chế nhựa, sắt thép cần theo dõi trọng điểm.

Ông Liêm kiến nghị tích hợp dữ liệu vệ tinh, thiết bị bay không người lái với hệ thống camera giao thông để xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí thời gian thực, giúp cơ quan quản lý chuyển từ phản ứng bị động sang chủ động phòng ngừa, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường không khí cho Hà Nội.

Tin liên quan

Hà Nội 'gánh' ô nhiễm không khí nội tại và ngoại tỉnh

Hà Nội 'gánh' ô nhiễm không khí nội tại và ngoại tỉnh

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý môi trường (Sở NN-MT Hà Nội), Hà Nội như một lòng chảo, đang phải gánh chịu ô nhiễm không khí từ nhiều hoạt động nội tại và nguồn ô nhiễm đến từ các tỉnh lân cận.

Khám phá thêm chủ đề

ô nhiễm không khí chất lượng không khí hà nội Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận