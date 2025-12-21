Sáng nay, bầu trời TP.HCM lại mù mịt, ô nhiễm không khí mức nào?

Bầu trời TP.HCM tiếp tục mù mịt khói bụi, nhiều tòa nhà cao tầng mất dạng trong màn sương ngầu đục. Hôm nay cũng là ngày thứ hai liên tiếp bầu trời TP.HCM 'chìm' trong bụi mịn. Nguyên nhân là do những ngày gần đây xuất hiện mưa trái mùa ở nhiều nơi khiến độ ẩm không khí gia tăng. Hơi nước và bụi mịn gặp không khí lạnh ban đêm và sáng sớm kết hợp tạo nên một màn sương ngầu đục. Tình trạng ô nhiễm không khí tại TP.HCM ở mức cảnh báo đỏ.
Theo IQAir (hệ thống giám sát chất lượng không khí theo thời gian thật), chất lượng không khí bình quân ở TP.HCM ở mức cảnh báo đỏ (xấu) với chỉ số AQI là 157. Mức độ ô nhiễm cao tập trung ở khu vực Thủ Đức và Q.2 cũ.
Mức cảnh báo đỏ cho biết chất lượng không khí xấu, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Mọi người nên hạn chế hoạt động mạnh, giảm thời gian và sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thông tin, Chương trình quan trắc chất lượng môi trường, tài nguyên nước và giám sát nguồn thải năm 2025 cho thấy bụi loại bụi mịn PM2.5 (gây hại trực tiếp đến sức khỏe) vượt quy chuẩn quốc gia từ 1,1 - 4,6 lần tại một số điểm giao thông và công nghiệp. Nồng độ benzen, chất độc thuộc nhóm gây ung thư, cũng tăng và vượt quy chuẩn tại một số điểm giao thông.
