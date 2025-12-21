Sáng nay, bầu trời TP.HCM lại mù mịt, ô nhiễm không khí mức nào?

Bầu trời TP.HCM tiếp tục mù mịt khói bụi, nhiều tòa nhà cao tầng mất dạng trong màn sương ngầu đục. Hôm nay cũng là ngày thứ hai liên tiếp bầu trời TP.HCM 'chìm' trong bụi mịn. Nguyên nhân là do những ngày gần đây xuất hiện mưa trái mùa ở nhiều nơi khiến độ ẩm không khí gia tăng. Hơi nước và bụi mịn gặp không khí lạnh ban đêm và sáng sớm kết hợp tạo nên một màn sương ngầu đục. Tình trạng ô nhiễm không khí tại TP.HCM ở mức cảnh báo đỏ.

Ô nhiễm không khí liên tục xuất hiện trong những ngày gần đây ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo IQAir (hệ thống giám sát chất lượng không khí theo thời gian thật), chất lượng không khí bình quân ở TP.HCM ở mức cảnh báo đỏ (xấu) với chỉ số AQI là 157. Mức độ ô nhiễm cao tập trung ở khu vực Thủ Đức và Q.2 cũ.

Theo IQAir, sáng sớm nay mức độ ô nhiễm không khí ở TP.HCM vượt Hà Nội ẢNH: CMH

Mức cảnh báo đỏ cho biết chất lượng không khí xấu, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Mọi người nên hạn chế hoạt động mạnh, giảm thời gian và sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Bầu không khí ngầu đục vì bụi mịn khiến nhiều tòa nhà cao tầng mất dạng ẢNH: CHÍ NHÂN

Chất lượng không khí ở mức cảnh báo đỏ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo kết quả quan trắc của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, năm 2025 chất lượng không khí có xu hướng suy giảm ẢNH: CHÍ NHÂN

Ô nhiễm có xu hướng gia tăng vượt quy chuẩn quốc gia, ngoài bụi mịn còn có các chất độc thuộc nhóm gây ung thư ẢNH: CHÍ NHÂN

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thông tin, Chương trình quan trắc chất lượng môi trường, tài nguyên nước và giám sát nguồn thải năm 2025 cho thấy bụi loại bụi mịn PM2.5 (gây hại trực tiếp đến sức khỏe) vượt quy chuẩn quốc gia từ 1,1 - 4,6 lần tại một số điểm giao thông và công nghiệp. Nồng độ benzen, chất độc thuộc nhóm gây ung thư, cũng tăng và vượt quy chuẩn tại một số điểm giao thông.