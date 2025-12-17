Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

TP.HCM ô nhiễm không khí gia tăng, mưa trái mùa trở lại

Chí Nhân
Chí Nhân
17/12/2025 08:02 GMT+7

Sáng nay (17.12), bầu trời TP.HCM lại 'chìm' dưới một lớp bụi mịn dày đặc do ô nhiễm không khí gia tăng. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay, mưa trái mùa có khả năng quay trở lại.

Sáng 17.12, bầu trời TP.HCM lại xuất hiện tình trạng ngầu đục như cuối tuần trước. Theo trang Iqair (giám sát chất lượng không khí trực tuyến) mức độ ô nhiễm không khí của TP.HCM ở mức cảnh báo đỏ - ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những nhóm nhạy cảm như người lớn tuổi, trẻ em và những người có bệnh về đường hô hấp.

TP.HCM ô nhiễm không khí gia tăng, mưa trái mùa trở lại - Ảnh 1.

Sáng nay, TP.HCM lại 'chìm' trong màn sương ngầu đục do ô nhiễm không khí gia tăng

ẢNH: CHÍ NHÂN

Vào cuối tuần trước, ô nhiễm không khí ở TP.HCM bất ngờ tăng mạnh sau đó giảm dần. Nhưng hôm nay, ô nhiễm gia tăng trở lại do không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường và khuếch tán đến Nam bộ. Bên cạnh đó, nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt hơn trên khu vực Nam bộ khiến trời nhiều mây, độ ẩm không khí giảm. Đây là những điều kiện khiến bụi mịn kết hợp với hơi nước lơ lửng trong không khí tạo nên màn sương ngầu đục bao phủ thành phố.

TP.HCM ô nhiễm không khí gia tăng, mưa trái mùa trở lại - Ảnh 2.

Chất lượng không khí nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM ở mức cảnh báo đỏ

NGUỒN: IQAIR

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, do nhiễu động gió đông hoạt động tốt trở lại dự báo hôm nay và ngày mai TP.HCM và Nam bộ xuất hiện đợt mưa trái mùa nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to. Cần đề phòng giông, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ở TP.HCM phổ biến nhiều mây, nắng gián đoạn, mưa giông có khả năng xuất hiện vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 24 độ C, cao nhất vào buổi trưa từ 31 - 32 độ C. Trong tháng 12, không khí lạnh và mưa trái mùa vẫn tiếp tục xuất hiện ở TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ, khiến chất lượng không khí bị ảnh hưởng xấu.

5 tỉnh miền Trung mưa lớn, Biển Đông sóng cao 5 mét

Tin liên quan

TP.HCM tuần này tiếp tục có mưa trái mùa

TP.HCM tuần này tiếp tục có mưa trái mùa

Trong tuần này, các nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục gây mưa trái mùa ở các tỉnh thành Nam bộ. Thời tiết tại TP.HCM phổ biến dịu mát vào sáng sớm, cần đề phòng đợt mưa có khả năng xuất hiện trên diện rộng vào ngày 16 - 17.12.

Sáng nay, bầu trời TP.HCM đục ngầu, vì sao?

Khám phá thêm chủ đề

ô nhiễm không khí mưa trái mùa thời tiết TP.HCM nhiệt độ thấp nhất nam bộ mưa trái mùa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận