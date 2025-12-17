TP.HCM ô nhiễm không khí gia tăng, mưa trái mùa trở lại

Sáng 17.12, bầu trời TP.HCM lại xuất hiện tình trạng ngầu đục như cuối tuần trước. Theo trang Iqair (giám sát chất lượng không khí trực tuyến) mức độ ô nhiễm không khí của TP.HCM ở mức cảnh báo đỏ - ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những nhóm nhạy cảm như người lớn tuổi, trẻ em và những người có bệnh về đường hô hấp.



Sáng nay, TP.HCM lại 'chìm' trong màn sương ngầu đục do ô nhiễm không khí gia tăng ẢNH: CHÍ NHÂN

Vào cuối tuần trước, ô nhiễm không khí ở TP.HCM bất ngờ tăng mạnh sau đó giảm dần. Nhưng hôm nay, ô nhiễm gia tăng trở lại do không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường và khuếch tán đến Nam bộ. Bên cạnh đó, nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt hơn trên khu vực Nam bộ khiến trời nhiều mây, độ ẩm không khí giảm. Đây là những điều kiện khiến bụi mịn kết hợp với hơi nước lơ lửng trong không khí tạo nên màn sương ngầu đục bao phủ thành phố.

Chất lượng không khí nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM ở mức cảnh báo đỏ NGUỒN: IQAIR

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, do nhiễu động gió đông hoạt động tốt trở lại dự báo hôm nay và ngày mai TP.HCM và Nam bộ xuất hiện đợt mưa trái mùa nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to. Cần đề phòng giông, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ở TP.HCM phổ biến nhiều mây, nắng gián đoạn, mưa giông có khả năng xuất hiện vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 24 độ C, cao nhất vào buổi trưa từ 31 - 32 độ C. Trong tháng 12, không khí lạnh và mưa trái mùa vẫn tiếp tục xuất hiện ở TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ, khiến chất lượng không khí bị ảnh hưởng xấu.