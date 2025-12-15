Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

TP.HCM tuần này tiếp tục có mưa trái mùa

Chí Nhân
Chí Nhân
15/12/2025 07:42 GMT+7

Trong tuần này, các nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục gây mưa trái mùa ở các tỉnh thành Nam bộ. Thời tiết tại TP.HCM phổ biến dịu mát vào sáng sớm, cần đề phòng đợt mưa có khả năng xuất hiện trên diện rộng vào ngày 16 - 17.12.

Chiều tối qua 14.12, địa bàn TP.HCM xuất hiện mưa trái mùa ở một số nơi; cụ thể tại Củ Chi ghi nhận lượng mưa tương đối khá là 32,6 mm, một số nơi lân cận có mưa rào nhẹ.

TP.HCM tuần này tiếp tục có mưa trái mùa - Ảnh 1.

Thời tiết TP.HCM tuần này tiếp tục có mưa trái mùa

ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong ngày 15.12 phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm phổ biến 23 - 24 độ C và cao nhất vào buổi trưa từ 31 - 32 độ C.

Các đợt không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường xuống phía nam và khuếch tán xuống Nam bộ tạo ra các nhiễu động gió đông trên cao gây ra mưa trái mùa. Trong tuần này, nhiễu động gió đông trên cao có xu hướng hoạt động khá tốt trong khoảng ngày 16 - 18.12 trên khu vực Nam bộ gây ra đợt mưa trái mùa nhiều nơi. Sau đó, một đợt mưa trái mùa khác sẽ xuất hiện từ khoảng ngày 20 - 22.12.

Riêng tại TP.HCM, đợt mưa trái mùa có khả năng xuất hiện ở nhiều xã phường trong khoảng ngày 16 - 17.12. Trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, không khí lạnh lệch đông khiến khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7 giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, Sóng biển cao 3 - 5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 16.12, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.

Xem thêm bình luận