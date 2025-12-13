Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Sáng nay, bầu trời TP.HCM đục ngầu, vì sao?

Chí Nhân
Chí Nhân
13/12/2025 08:03 GMT+7

Sáng nay 13.12, bầu trời TP.HCM ngầu đục như sương mù do ô nhiễm không khí gia tăng. Tại nhiều trạm đo, chất lượng không khí ở mức cảnh báo đỏ - gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Đến gần 8 giờ sáng nhưng trời TP.HCM vẫn bị "chìm" trong bầu không khí đục ngầu như sương mù. Theo IQAIR, trang theo dõi không khí trực tuyến, nhiều điểm đo ở TP.HCM chất lượng không khí ở mức cảnh báo đỏ với chỉ số AQI (từ 151 - 200). Ô nhiễm không khí gia tăng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. IQAIR khuyến cáo người dân nên hạn chế hoạt động mạnh, giảm thời gian và sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Sáng nay, bầu trời TP.HCM đục ngầu, vì sao? - Ảnh 1.

Sáng nay, bầu trời TP.HCM đục ngầu do ô nhiễm không khí gia tăng

ẢNH: CHÍ NHÂN

Nguyên nhân do ảnh hưởng không khí lạnh cường độ mạnh ở phía bắc khuếch tán xuống Nam bộ. Qua đó khiến nhiệt độ vào đêm và sáng sớm ở TP.HCM xuống thấp, phổ biến từ 24 - 25 độ C. Trong khi đó, độ ẩm trong không khí khoảng 55 - 60% là điều kiện tốt để các hạt bụi mịn liên kết với hơi ẩm tạo thành hiện tượng sương mù hỗn hợp và biểu hiện bằng sự ngầu đục của không khí.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, dự báo hình thế thời tiết trong 24 - 48 giờ tới áp cao lạnh lục địa được tăng cường mạnh xuống nước ta khiến nhiệt độ TP.HCM vào ban đêm và sáng sớm có thể giảm thêm 1 - 2 độ C, còn 22 - 23 độ C. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 33 độ C. Nhiễu động gió đông hoạt động trên khu vực Nam bộ nên trong ngày hôm nay (13.12) có thể gây mưa rào nhẹ cho nhiều khu vực ở TP.HCM.

Sáng nay, bầu trời TP.HCM đục ngầu, vì sao? - Ảnh 2.

Ô nhiễm không khí quay trở lại TP.HCM

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Vì sao bầu trời TP.HCM đục ngầu buổi sáng?

Nhiệt độ thấp và độ ẩm vừa phải là điều kiện lý tưởng khiến ô nhiễm kéo dài. Bên cạnh đó, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao góp phần ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội tiếp tục căng thẳng, sáng nay đứng thứ 3 thế giới với chỉ số AQI là 277 - chất lượng không khí ở mức rất xấu. Người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và chuyển vào trong nhà. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.

Tin liên quan

Đợt rét đậm rét hại mới đang về, có nơi dưới 5 độ C kèm mưa lớn

Đợt rét đậm rét hại mới đang về, có nơi dưới 5 độ C kèm mưa lớn

Không khí lạnh ở phía bắc đang về gây ra đợt rét đậm rét hại với mức nhiệt thấp nhất ở vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Từ đêm 12.12, Hà Nội và các tỉnh thành Bắc bộ có mưa vừa, mưa lớn và giông.

Nam bộ mưa lớn bất thường

Khám phá thêm chủ đề

bầu trời tp.hcm thời tiết TP.HCM Bầu trời ngầu đục ô nhiễm không khí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận