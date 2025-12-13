Sáng nay, bầu trời TP.HCM đục ngầu, vì sao?

Đến gần 8 giờ sáng nhưng trời TP.HCM vẫn bị "chìm" trong bầu không khí đục ngầu như sương mù. Theo IQAIR, trang theo dõi không khí trực tuyến, nhiều điểm đo ở TP.HCM chất lượng không khí ở mức cảnh báo đỏ với chỉ số AQI (từ 151 - 200). Ô nhiễm không khí gia tăng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. IQAIR khuyến cáo người dân nên hạn chế hoạt động mạnh, giảm thời gian và sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Sáng nay, bầu trời TP.HCM đục ngầu do ô nhiễm không khí gia tăng ẢNH: CHÍ NHÂN

Nguyên nhân do ảnh hưởng không khí lạnh cường độ mạnh ở phía bắc khuếch tán xuống Nam bộ. Qua đó khiến nhiệt độ vào đêm và sáng sớm ở TP.HCM xuống thấp, phổ biến từ 24 - 25 độ C. Trong khi đó, độ ẩm trong không khí khoảng 55 - 60% là điều kiện tốt để các hạt bụi mịn liên kết với hơi ẩm tạo thành hiện tượng sương mù hỗn hợp và biểu hiện bằng sự ngầu đục của không khí.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, dự báo hình thế thời tiết trong 24 - 48 giờ tới áp cao lạnh lục địa được tăng cường mạnh xuống nước ta khiến nhiệt độ TP.HCM vào ban đêm và sáng sớm có thể giảm thêm 1 - 2 độ C, còn 22 - 23 độ C. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 33 độ C. Nhiễu động gió đông hoạt động trên khu vực Nam bộ nên trong ngày hôm nay (13.12) có thể gây mưa rào nhẹ cho nhiều khu vực ở TP.HCM.

Ô nhiễm không khí quay trở lại TP.HCM ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Vì sao bầu trời TP.HCM đục ngầu buổi sáng?

Nhiệt độ thấp và độ ẩm vừa phải là điều kiện lý tưởng khiến ô nhiễm kéo dài. Bên cạnh đó, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao góp phần ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội tiếp tục căng thẳng, sáng nay đứng thứ 3 thế giới với chỉ số AQI là 277 - chất lượng không khí ở mức rất xấu. Người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và chuyển vào trong nhà. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.