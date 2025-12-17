Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

TP.HCM tăng cường giám sát, giải quyết ô nhiễm không khí

Chí Nhân
Chí Nhân
17/12/2025 09:09 GMT+7

TP.HCM xây dựng kế hoạch tăng cường giám sát và giải quyết ô nhiễm không khí năm 2026 và triển khai đề án giảm ô nhiễm môi trường từ nay đến năm 2030.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, kết quả quan trắc giai đoạn 2021 - 2025, tình trạng ô nhiễm không khí tại TP.HCM diễn biến phức tạp. Các thông số bụi mịn PM10, PM2.5, NO2 và tiếng ồn thường xuyên vượt quy chuẩn tại khu vực đô thị trung tâm, các nút giao thông lớn và nơi tập trung hoạt động công nghiệp, xây dựng. Nguồn phát thải chủ yếu đến từ giao thông, sản xuất công nghiệp, xây dựng, sinh hoạt dân cư và chịu tác động từ các địa phương lân cận như Đồng Nai, Long An cũ.

TP.HCM tăng cường giám sát, giải quyết ô nhiễm không khí - Ảnh 1.

TP.HCM lên kế hoạch tăng cường giám sát và triển khai các giải pháp giảm ô nhiễm không khí

ẢNH: CHÍ NHÂN

Sau hợp nhất, TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô dân số khoảng 14 triệu người, gần 12,7 triệu xe cộ. Cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, áp lực môi trường, đặc biệt là môi trường không khí, ngày càng gia tăng.

Chương trình quan trắc tài nguyên và môi trường TP.HCM năm 2026 được xây dựng trên cơ sở kế thừa, tích hợp mạng lưới quan trắc của ba địa phương trước hợp nhất, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Chương trình này cung cấp dữ liệu khoa học, tin cậy phục vụ giám sát, cảnh báo ô nhiễm và làm cơ sở cho công tác quản lý, hoạch định chính sách phát triển bền vững của thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND TP.HCM chấp thuận báo cáo kết quả chương trình quan trắc năm 2025 và xem xét ban hành chương trình quan trắc tài nguyên và môi trường TP.HCM năm 2026. Trong đó, riêng về quan trắc chất lượng không khí cần bố trí ở 157 điểm.

Bên cạnh tăng cường giám sát chất lượng không khí, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường, cho biết thành phố triển khai đề án giảm ô nhiễm môi trường từ nay đến năm 2030, đồng thời xây dựng định hướng dài hạn đến năm 2045. Trong đó, ô nhiễm không khí được xác định là vấn đề báo động và cần ưu tiên xử lý ngay là từ giao thông và sản xuất công nghiệp.

TP.HCM ô nhiễm không khí gia tăng, mưa trái mùa trở lại

TP.HCM ô nhiễm không khí gia tăng, mưa trái mùa trở lại

Sáng nay (17.12), bầu trời TP.HCM lại 'chìm' dưới một lớp bụi mịn dày đặc do ô nhiễm không khí gia tăng. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay, mưa trái mùa có khả năng quay trở lại.

TP.HCM tuần này tiếp tục có mưa trái mùa

