Ô nhiễm không khí bủa vây châu Á

Trước đó một ngày, nhiều trạm quan trắc ghi nhận AQI tiệm cận mức tối đa 500, đưa thủ đô Ấn Độ vào diện "nghiêm trọng" trong ngày thứ ba liên tiếp, theo Business Standard.

Lớp sương mù dày đặc bao phủ New Delhi đã làm giảm tầm nhìn xuống mức nguy hiểm tại sân bay quốc tế Indira Gandhi, khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy hoặc hoãn. Các bác sĩ cảnh báo số bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp đã tăng 20 - 30%, với nhiều ca lần đầu và người trẻ tuổi. CPCB cho biết độ ẩm cao cùng sự thay đổi hướng gió đã khiến khí thải bị giữ lại gần mặt đất, tạo điều kiện cho bụi mịn tích tụ nhanh chóng.

Người đàn ông đeo khẩu trang vào buổi sáng đầy khói bụi ở New Delhi, Ấn Độ ẢNH: REUTERS

Tại Indonesia, dữ liệu từ IQAir cho thấy nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Jakarta trong tháng 12 cao gấp khoảng 5 lần ngưỡng phơi nhiễm an toàn theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ở Thái Lan, ngày 17.12, nồng độ PM2.5 tại Bangkok vượt mức an toàn tại nhiều quận trung tâm, buộc nhà chức trách ban hành cảnh báo y tế và khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời, theo The Nation.

Tại Hàn Quốc, giới chức dự báo tình trạng bụi mịn cao sẽ kéo dài đến ngày 19.12 tại Seoul, Incheon và phía nam tỉnh Gyeonggi do không khí ô nhiễm từ bên ngoài kết hợp với hiện tượng không khí tù đọng. Trong khi đó, Bắc Kinh (Trung Quốc) ghi nhận những tín hiệu khả quan hơn. Từ tháng 1 - 11, nồng độ PM2.5 trung bình tại thủ đô Trung Quốc giảm còn 26,5 µg/m³, thấp hơn 16,7% so với cùng kỳ năm trước, theo China Daily.

Trước diễn biến nêu trên, các quốc gia đang áp dụng nhiều biện pháp ứng phó. Ấn Độ buộc các trường học chuyển sang học trực tuyến với trẻ nhỏ, áp dụng mô hình học kết hợp với các lớp lớn hơn, đồng thời tạm dừng hoạt động xây dựng. Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Manjinder Singh Sirsa cho biết từ ngày 17.12, các phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm soát ô nhiễm hợp lệ sẽ không được phép đổ xăng. Trong khi đó, Thái Lan kích hoạt dự án tạo mưa mỗi khi Bangkok chìm trong khói bụi, song giới chuyên gia nhận định đây chỉ là giải pháp tình thế. Giới chức Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục tăng cường dự báo, kiểm soát khí thải và triển khai các biện pháp nghiêm ngặt trong mùa đông.